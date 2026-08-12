ХМД готовит новый слайдер в стиле легендарной Нокиа Н95

·36·Технологии
ХМД готовит новый слайдер в стиле легендарной Нокиа Н95

Компания ХМД готовится выпустить необычный слайдер-смартфон, адаптированный к современным требованиям. По данным иксбт.ком, новое устройство продолжит идею Нокиа Н95, выпуск которой ранее был отменён, но, как ожидается, будет предложено по гораздо более доступной цене. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая интерпретация легендарного дизайна

Проект основан на более ранних концептах, вызвавших большой интерес среди любителей технологий. Новая конструкция слайдера примечательна тем, что сочетает классическую и современную функциональность, сохраняя удобство использования.

По данным инсайдеров, устройство получит механизм выдвижного экрана. Благодаря этому пользователи смогут пользоваться дополнительными физическими элементами управления или клавиатурой.

Технические возможности и дисплей

Ожидается, что устройство будет оснащено качественными компонентами, соответствующими современным требованиям. В частности, с учётом характеристик ранее отменённой версии новый гаджет может получить следующие технические параметры:

  • 6,39-дюймовый ИПС ЛКД-дисплей с разрешением ФХД+
  • Специальный блок клавиатуры, открывающийся при сдвигании экрана
  • Система двойных динамиков и встроенная удобная подставка
  • Тройной модуль основной камеры с оптикой ЗЭИСС
Оптические возможности смартфона также заслуживают внимания: ожидается, что основной блок получит сенсоры на 48, 8 и 5 мегапикселей. Для любителей селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера со специальной подсветкой.

Автономность и ценовая политика

Обещается, что запаса энергии устройства будет достаточно для повседневного использования. По имеющейся информации, смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4500 mAh и поддержку зарядки мощностью 20 Вт.

На этот раз ХМД также намерена сохранить свою традицию и предложить передовые дизайнерские решения по доступной для массового покупателя цене. Ожидается, что дата выхода слайдера и другие подробности станут известны в ближайшее время.

HMDNokiaСмартфоныТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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