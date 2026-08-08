Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!

·284·Дунё
Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!
Қисқача

Украина президенти Володимир Зеленский 7 август оқшомида Белградга ташриф буюриб, Сербия президенти Александр Вучич билан учрашди; бу 2022 йилда Россиянинг кенг кўламли босқини бошланганидан бери Украина раҳбарининг Сербияга илк ташрифидир. Музокараларда иқтисодиёт, энергетика, минтақавий хавфсизлик ва икки давлатнинг Европа Иттифоқи билан муносабатлари муҳокама қилинмоқда.

Украина президенти Володимир Зеленский 7 август оқшомида Белградга ташриф буюриб, Сербия президенти Александр Вучич билан учрашди. Бу — 2022 йилда Россиянинг кенг кўламли босқини бошланганидан бери Украина раҳбарининг Сербияга амалга оширган илк тарихий ташрифи ҳисобланади.

Европа Иттифоқи ва Россия ўртасида нейтрал позицияда туришга ҳаракат қилаётган Белграддаги ушбу учрашув жаҳон сиёсатчилари эътиборида бўлиб турибди.

«Икки томонлама мулоқотни бошладик»: Дастлабки тафсилотлар

Учрашувдан сўнг Володимир Зеленский ижтимоий тармоқдаги саҳифасида: «Сербияда икки томонлама мулоқотни бошладик», — дея қисқача изоҳ қолдирди.

Ўз навбатида, Сербия президенти Александр Вучич ушбу ташриф икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни янги босқичга олиб чиқишини таъкидлади. Музокаралар марказида қуйидаги муҳим масалалар туради:

  • Иқтисод ва энергетика: Икки томонлама савдо-сотиқ ва энергетика соҳасидаги ҳамкорлик;

  • Хавфсизлик: Минтақавий барқарорлик ва хавфсизлик кафолатлари;

  • Европа Иттифоқи интеграцияси: Икки давлатнинг ЕИ билан муносабатлари.

Сербия президенти матбуот хизмати хабарига кўра, расмий музокаралар 8 август куни Белграддаги Президент саройида давом этади. Музокаралар якунида давлат раҳбарлари ОАВ вакиллари учун қўшма матбуот анжумани ўтказишади. Шунингдек, Зеленский Сербия бош вазири Журо Мацут билан ҳам учрашиши кўзда тутилган.

Геосиёсий контекст: Сербиянинг «мураккаб» позицияси

Сербия Европа қитъасида Россия билан энг яқин муносабатларни сақлаб қолаётган кам сонли давлатлардан биридир. Белград 2022 йилдан бери Москвага қарши санкциялар жорий этмаган ва энергетика соҳасида фаол ҳамкорликни давом эттирмоқда.

Фактирга эътибор: Президент Александр Вучич 2022 йилдан бери Владимир Путин билан бир неча бор учрашган, жумладан, 2025 йил 9 май куни Москвадаги Ғалаба парадида ҳам иштирок этган эди. Шу сабабли ЕИ Белградга аъзолик жараёни бўйича мунтазам босим ўтказиб келади.

Москва учун кучли сигнал

Зеленский ва Вучич шу кунгача уч марта (2023 йилда Кишинёв ва Афинада, 2025 йилда Одессада) учрашишган бўлса-да, айнан Сербияга ташрифнинг амалга ошиши алоҳида аҳамиятга эга.

AFP агентлигининг юқори лавозимли украиналик манбасига кўра, Зеленскийнинг Белградга келиши Россия раҳбарияти учун жуда муҳим ва оғриқли сиёсий сигнал сифатида баҳоланмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Владимир ЗеленскийАлександр ВучичБелградРоссияЕвропа Иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди