Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!
Украина президенти Володимир Зеленский 7 август оқшомида Белградга ташриф буюриб, Сербия президенти Александр Вучич билан учрашди; бу 2022 йилда Россиянинг кенг кўламли босқини бошланганидан бери Украина раҳбарининг Сербияга илк ташрифидир. Музокараларда иқтисодиёт, энергетика, минтақавий хавфсизлик ва икки давлатнинг Европа Иттифоқи билан муносабатлари муҳокама қилинмоқда.
Украина президенти Володимир Зеленский 7 август оқшомида Белградга ташриф буюриб, Сербия президенти Александр Вучич билан учрашди. Бу — 2022 йилда Россиянинг кенг кўламли босқини бошланганидан бери Украина раҳбарининг Сербияга амалга оширган илк тарихий ташрифи ҳисобланади.
Европа Иттифоқи ва Россия ўртасида нейтрал позицияда туришга ҳаракат қилаётган Белграддаги ушбу учрашув жаҳон сиёсатчилари эътиборида бўлиб турибди.
«Икки томонлама мулоқотни бошладик»: Дастлабки тафсилотлар
Учрашувдан сўнг Володимир Зеленский ижтимоий тармоқдаги саҳифасида: «Сербияда икки томонлама мулоқотни бошладик», — дея қисқача изоҳ қолдирди.
Ўз навбатида, Сербия президенти Александр Вучич ушбу ташриф икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни янги босқичга олиб чиқишини таъкидлади. Музокаралар марказида қуйидаги муҳим масалалар туради:
Иқтисод ва энергетика: Икки томонлама савдо-сотиқ ва энергетика соҳасидаги ҳамкорлик;
Хавфсизлик: Минтақавий барқарорлик ва хавфсизлик кафолатлари;
Европа Иттифоқи интеграцияси: Икки давлатнинг ЕИ билан муносабатлари.
Сербия президенти матбуот хизмати хабарига кўра, расмий музокаралар 8 август куни Белграддаги Президент саройида давом этади. Музокаралар якунида давлат раҳбарлари ОАВ вакиллари учун қўшма матбуот анжумани ўтказишади. Шунингдек, Зеленский Сербия бош вазири Журо Мацут билан ҳам учрашиши кўзда тутилган.
Геосиёсий контекст: Сербиянинг «мураккаб» позицияси
Сербия Европа қитъасида Россия билан энг яқин муносабатларни сақлаб қолаётган кам сонли давлатлардан биридир. Белград 2022 йилдан бери Москвага қарши санкциялар жорий этмаган ва энергетика соҳасида фаол ҳамкорликни давом эттирмоқда.
Фактирга эътибор: Президент Александр Вучич 2022 йилдан бери Владимир Путин билан бир неча бор учрашган, жумладан, 2025 йил 9 май куни Москвадаги Ғалаба парадида ҳам иштирок этган эди. Шу сабабли ЕИ Белградга аъзолик жараёни бўйича мунтазам босим ўтказиб келади.
Москва учун кучли сигнал
Зеленский ва Вучич шу кунгача уч марта (2023 йилда Кишинёв ва Афинада, 2025 йилда Одессада) учрашишган бўлса-да, айнан Сербияга ташрифнинг амалга ошиши алоҳида аҳамиятга эга.
AFP агентлигининг юқори лавозимли украиналик манбасига кўра, Зеленскийнинг Белградга келиши Россия раҳбарияти учун жуда муҳим ва оғриқли сиёсий сигнал сифатида баҳоланмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…