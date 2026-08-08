Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришди
Европа Комиссияси ИРИС² хавфсиз сунъий йўлдош алоқа тизимининг якуний меъморчилигини тасдиқлаб, лойиҳани амалий амалга ошириш босқичига ўтказди. Тизимга яна 66 та сунъий йўлдош қўшилиши натижасида унинг умумий таркиби 348 та аппаратга етади, дастлабки аппаратларни орбитага чиқариш эса 2029-йилга мўлжалланган.
Европа Комиссияси Европанинг ИРИС² деб номланган хавфсиз сунъий йўлдош алоқа тизимининг якуний меъморчилигини расман тасдиқлади. Ушбу лойиҳа кўпчилик томонидан Starlink тизимига Европанинг муносиб жавоби сифатида баҳоланмоқда ва у лойиҳа босқичидан амалий амалга ошириш босқичига ўтмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус доирасида энди сунъий йўлдошлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, ерусти инфратузилмасини барпо этиш ҳамда космосга учириш ишларини пухта тайёрлаш вазифалари турибди. Дастлабки космик аппаратларни орбитага чиқариш ишлари 2029-йилга мўлжалланган.
Кенгайтирилган имкониятлар ва янги меъморчиликЛойиҳанинг якуний конфигурацияси дастлабки режалаштирилганидан анча йирикроқ бўлиб чиқди. Мутахассислар гуруҳга яна 66 та сунъий йўлдошни қўшишга қарор қилишди, натижада ИРИС² тизими умумий ҳисобда 348 та аппаратни ўз ичига оладиган бўлди.
Европа космик агентлиги (ESA) баҳосига кўра, тизимнинг бундай кўламда кенгайтирилиши унинг мудофаа, хавфсизлик ҳамда фавқулодда вазиятларда тезкор чоралар кўриш борасидаги салоҳиятини сезиларли даражада оширади. Дастлабки хизматлар эса бутун гуруҳ тўлиқ шаклланиб бўлишини кутмасдан, айнан тармоқни кенгайтириш жараёнининг ўзидаёқ кўрсатила бошланиши режалаштирилган.
Давлат идоралари ва стратегик хавфсизликШуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ИРИС² тизими оддий Starlink'нинг тўғридан-тўғри нусхаси ҳисобланмайди. У биринчи навбатда Европа Иттифоқига аъзо давлатларнинг давлат тузилмалари эҳтиёжлари учун махсус бунёд этилмоқда.
Янги тармоқ муҳим вазифалар, фавқулодда вазиятлар, гуманитар операциялар, хавфсизлик ва чегараларни назорат қилиш учун юқори даражада ҳимояланган алоқани кафолатлаши шарт. Лойиҳанинг асосий мақсадларидан бири Европанинг стратегик муҳим соҳаларда ташқи тижорий сунъий йўлдош операторларига бўлган қарамлигини кескин камайтиришдан иборат.
Келажакдаги тижорий истиқболларЕвропа Комиссияси Европа ишлаб чиқарувчилари ва ESA билан барча зарур келишувларни муваффақиятли якунлади. Хусусан, сунъий йўлдошларнинг нархи ҳамда хусусий инвесторлар киритадиган сармоялар ҳажми тўлиқ тасдиқланди.
Вақт ўтиши билан ушбу инфратузилмадан хусусий компаниялар ва оддий фойдаланувчилар ҳам фойдаланиш имкониятига эга бўлишади. Тижорий сунъий йўлдош интернети биринчи навбатда ерусти алоқа тармоқлари мавжуд бўлмаган ёки барқарор ишламайдиган олис ҳудудларда қўлланилиши кўзда тутилган.
…