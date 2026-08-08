Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришди

·40·Техно
Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришди
Қисқача

Европа Комиссияси ИРИС² хавфсиз сунъий йўлдош алоқа тизимининг якуний меъморчилигини тасдиқлаб, лойиҳани амалий амалга ошириш босқичига ўтказди. Тизимга яна 66 та сунъий йўлдош қўшилиши натижасида унинг умумий таркиби 348 та аппаратга етади, дастлабки аппаратларни орбитага чиқариш эса 2029-йилга мўлжалланган.

Европа Комиссияси Европанинг ИРИС² деб номланган хавфсиз сунъий йўлдош алоқа тизимининг якуний меъморчилигини расман тасдиқлади. Ушбу лойиҳа кўпчилик томонидан Starlink тизимига Европанинг муносиб жавоби сифатида баҳоланмоқда ва у лойиҳа босқичидан амалий амалга ошириш босқичига ўтмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус доирасида энди сунъий йўлдошлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, ерусти инфратузилмасини барпо этиш ҳамда космосга учириш ишларини пухта тайёрлаш вазифалари турибди. Дастлабки космик аппаратларни орбитага чиқариш ишлари 2029-йилга мўлжалланган.

Кенгайтирилган имкониятлар ва янги меъморчилик

Лойиҳанинг якуний конфигурацияси дастлабки режалаштирилганидан анча йирикроқ бўлиб чиқди. Мутахассислар гуруҳга яна 66 та сунъий йўлдошни қўшишга қарор қилишди, натижада ИРИС² тизими умумий ҳисобда 348 та аппаратни ўз ичига оладиган бўлди.

Европа космик агентлиги (ESA) баҳосига кўра, тизимнинг бундай кўламда кенгайтирилиши унинг мудофаа, хавфсизлик ҳамда фавқулодда вазиятларда тезкор чоралар кўриш борасидаги салоҳиятини сезиларли даражада оширади. Дастлабки хизматлар эса бутун гуруҳ тўлиқ шаклланиб бўлишини кутмасдан, айнан тармоқни кенгайтириш жараёнининг ўзидаёқ кўрсатила бошланиши режалаштирилган.

Давлат идоралари ва стратегик хавфсизлик

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ИРИС² тизими оддий Starlink'нинг тўғридан-тўғри нусхаси ҳисобланмайди. У биринчи навбатда Европа Иттифоқига аъзо давлатларнинг давлат тузилмалари эҳтиёжлари учун махсус бунёд этилмоқда.

Янги тармоқ муҳим вазифалар, фавқулодда вазиятлар, гуманитар операциялар, хавфсизлик ва чегараларни назорат қилиш учун юқори даражада ҳимояланган алоқани кафолатлаши шарт. Лойиҳанинг асосий мақсадларидан бири Европанинг стратегик муҳим соҳаларда ташқи тижорий сунъий йўлдош операторларига бўлган қарамлигини кескин камайтиришдан иборат.

Келажакдаги тижорий истиқболлар

Европа Комиссияси Европа ишлаб чиқарувчилари ва ESA билан барча зарур келишувларни муваффақиятли якунлади. Хусусан, сунъий йўлдошларнинг нархи ҳамда хусусий инвесторлар киритадиган сармоялар ҳажми тўлиқ тасдиқланди.

Вақт ўтиши билан ушбу инфратузилмадан хусусий компаниялар ва оддий фойдаланувчилар ҳам фойдаланиш имкониятига эга бўлишади. Тижорий сунъий йўлдош интернети биринчи навбатда ерусти алоқа тармоқлари мавжуд бўлмаган ёки барқарор ишламайдиган олис ҳудудларда қўлланилиши кўзда тутилган.

StarlinkIRIS2Европа ИттифоқиКосмик технологияларСуний ёлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21Samsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорSamsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорБугун, 12:50Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди