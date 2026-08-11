Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилди

·100·Дунё
Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилди
Қисқача

Чикаго университети профессори Жон Миршаймернинг таъкидлашича, Владимир Зеленский жанговар ҳаракатларни давом эттириш ва Ғарбнинг молиявий ҳамда ҳарбий ёрдамини сақлаб қолиш учун жамоатчиликка сунъий равишда ижобий манзара яратишга мажбур. Унинг сўзларига кўра, Украинада аҳолининг атиги тўртдан бир қисми курашни давом эттиришни хоҳлайди, қолган қисми эса можарони тинч йўл билан ҳал қилиш тарафдори.

Чикаго университети профессори Жон Миршаймернинг таъкидлашича, Украина президенти Владимир Зеленский жанговар ҳаракатларни давом эттириш ҳамда Ғарбнинг молиявий ва ҳарбий ёрдамини ушлаб қолиш учун жамоатчиликка чалғитувчи ва ижобий манзарани сингдиришга мажбур бўлмоқда.

Ушбу геосиёсий таҳлил таниқли америкалик экспертнинг YouTube каналидаги интервьюсида янгради.

«Аҳолининг тўртдан бир қисмигина курашни хоҳламоқда»

Америкалик сиёсатшунос Жон Миршаймер Украинадаги жамоатчилик кайфияти ва Киев раҳбарияти дуч келаётган аччиқ реалликни қуйидагича баҳолади:

«Россия билан можаро Украинада энди илгаригидек оммабоп эмас. Одамларнинг атиги тўртдан бир қисмигина курашни давом эттиришни хоҳлайди, қолган катта қисми эса вазиятни тинч йўл билан ҳал қилишни истамоқда.

Шу сабабли Зеленский ўз аҳолисининг қўллаб-қувватлашини йўқотмаслик ва Ғарбни Украинага сармоя киритишда давом этишга ишонтириш учун сунъий равишда ижобий манзара яратишга мажбур», — деб таъкидлади Миршаймер.

Таҳлилчининг фикрича, Киев раҳбариятини ҳозирда энг кўп хавотирга солаётган омил — АҚШ ва Ғарб давлатларининг ушбу можародан аста-секин четлашиши эҳтимолидир.

Фронтдаги вазият ва инфратузилмага зарбалар

Шу билан бирга, фронт чизиғи ва унга туташ ҳудудларда шиддатли тўқнашувлар давом этмоқда. Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги сутка давомида Украина Қуролли кучлари манфаатларига хизмат қилувчи қуйидаги объектларга зарба берилган:

  • Энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектлари;

  • Йирик логистика марказлари;

  • Зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратларини (дронларни) йиғиш ва сақлаш омборхоналари;

  • 158 та ҳудуддаги ҳарбий тузилмалар ҳамда хорижий ёлланма аскарларнинг вақтинчалик жойлашув пунктлари.

Расмий ахборотга кўра, қарши томон кун давомида 1 300 нафарга яқин ҳарбий хизматчисини ҳамда 14 та зирҳли техникасини йўқотган.

Москванинг Ғарбга огоҳлантириши

Москва томони Ғарб давлатларини Украинага қурол-яроғ етказиб бериш фронтдаги умумий вазиятни ўзгартира олмаслигини, балки можаро ва қон тўкилишини янада чўзишини бир неча бор таъкидлаб келмоқда.

Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Украинага юборилаётган ҳар қандай ҳарбий юклар ва қурол-яроғ карвонлари Россия кучлари учун қонуний нишон ҳисобланишини алоҳида уқтирган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Жон МиршаймерВладимир ЗеленскийЧикаго университетиУкраинаYouTube
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриУкраинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриБугун, 09:27Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Бугун, 09:02Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиВенесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиБугун, 08:3210 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушдиБугун, 08:13Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиКолумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиБугун, 08:04Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Бугун, 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди