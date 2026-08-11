Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилди
Чикаго университети профессори Жон Миршаймернинг таъкидлашича, Владимир Зеленский жанговар ҳаракатларни давом эттириш ва Ғарбнинг молиявий ҳамда ҳарбий ёрдамини сақлаб қолиш учун жамоатчиликка сунъий равишда ижобий манзара яратишга мажбур. Унинг сўзларига кўра, Украинада аҳолининг атиги тўртдан бир қисми курашни давом эттиришни хоҳлайди, қолган қисми эса можарони тинч йўл билан ҳал қилиш тарафдори.
Чикаго университети профессори Жон Миршаймернинг таъкидлашича, Украина президенти Владимир Зеленский жанговар ҳаракатларни давом эттириш ҳамда Ғарбнинг молиявий ва ҳарбий ёрдамини ушлаб қолиш учун жамоатчиликка чалғитувчи ва ижобий манзарани сингдиришга мажбур бўлмоқда.
Ушбу геосиёсий таҳлил таниқли америкалик экспертнинг YouTube каналидаги интервьюсида янгради.
«Аҳолининг тўртдан бир қисмигина курашни хоҳламоқда»
Америкалик сиёсатшунос Жон Миршаймер Украинадаги жамоатчилик кайфияти ва Киев раҳбарияти дуч келаётган аччиқ реалликни қуйидагича баҳолади:
«Россия билан можаро Украинада энди илгаригидек оммабоп эмас. Одамларнинг атиги тўртдан бир қисмигина курашни давом эттиришни хоҳлайди, қолган катта қисми эса вазиятни тинч йўл билан ҳал қилишни истамоқда.
Шу сабабли Зеленский ўз аҳолисининг қўллаб-қувватлашини йўқотмаслик ва Ғарбни Украинага сармоя киритишда давом этишга ишонтириш учун сунъий равишда ижобий манзара яратишга мажбур», — деб таъкидлади Миршаймер.
Таҳлилчининг фикрича, Киев раҳбариятини ҳозирда энг кўп хавотирга солаётган омил — АҚШ ва Ғарб давлатларининг ушбу можародан аста-секин четлашиши эҳтимолидир.
Фронтдаги вазият ва инфратузилмага зарбалар
Шу билан бирга, фронт чизиғи ва унга туташ ҳудудларда шиддатли тўқнашувлар давом этмоқда. Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги сутка давомида Украина Қуролли кучлари манфаатларига хизмат қилувчи қуйидаги объектларга зарба берилган:
Энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектлари;
Йирик логистика марказлари;
Зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратларини (дронларни) йиғиш ва сақлаш омборхоналари;
158 та ҳудуддаги ҳарбий тузилмалар ҳамда хорижий ёлланма аскарларнинг вақтинчалик жойлашув пунктлари.
Расмий ахборотга кўра, қарши томон кун давомида 1 300 нафарга яқин ҳарбий хизматчисини ҳамда 14 та зирҳли техникасини йўқотган.
Москванинг Ғарбга огоҳлантириши
Москва томони Ғарб давлатларини Украинага қурол-яроғ етказиб бериш фронтдаги умумий вазиятни ўзгартира олмаслигини, балки можаро ва қон тўкилишини янада чўзишини бир неча бор таъкидлаб келмоқда.
Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Украинага юборилаётган ҳар қандай ҳарбий юклар ва қурол-яроғ карвонлари Россия кучлари учун қонуний нишон ҳисобланишини алоҳида уқтирган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…