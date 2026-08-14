В Индии ослов поженили, чтобы вызвать дождь

Жители деревни в индийском штате Андхра-Прадеш провели традиционную свадебную церемонию для двух ослов, желая вызвать дождь. Местные жители верят, что этот обычай принесёт благодатные осадки и успешный сезон муссонов.

По сообщениям индийских СМИ, жители деревни Курлапалли, входящей в мандал Кальяндург округа Анантапур, организовали эту церемонию как местную традицию, призванную вызвать осадки.

Во время церемонии двух ослов провели по улицам деревни под звуки барабанов. После этого для них провели символическую свадебную церемонию: жители поливали пару водой и возносили особые молитвы о проливных дождях.

По словам жителей деревни, подобную церемонию они проводили и раньше. Тогда в этом районе выпало много осадков. Поэтому и в этом году жители надеются, что древняя традиция поспособствует обильным муссонным дождям.