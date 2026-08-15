ПСЖ подписал Феррана Торреса за 50 миллионов евро

·39·Спорт
ПСЖ подписал Феррана Торреса за 50 миллионов евро

Парижский ПСЖ официально объявил о трансфере нападающего «Барселоны» Феррана Торреса. Как сообщает Goal.com, чемпион Франции заплатил каталонскому клубу 50 миллионов евро за 26-летнего форварда и заключил с футболистом долгосрочный контракт до лета 2031 года. Об этом Goal.com сообщает .

Соглашение, завершённое рано утром в субботу, немедленно вступило в силу. Ожидается, что опытный футболист, являющийся чемпионом мира, ещё больше расширит атакующие возможности парижской команды. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике особо отметил, что этот трансфер усилил состав команды.

Луис Энрике и Ферран Торрес снова вместе

Наставник парижан Луис Энрике на пресс-конференции перед предстоящим Трофе́ де Шампионс, Суперкубком Франции, не скрывал радости по поводу перехода испанского футболиста. По мнению специалиста, универсальные качества Торреса и его менталитет победителя идеально подходят команде.

&куот;Я рад его приходу. Думаю, мы усиливаем команду, поскольку всегда ищем хорошие возможности на трансферном рынке&куот;, — приводит слова Энрике Goal.com.

По словам тренера, Торрес накопил достаточно опыта на международной арене, а способность играть на любой позиции делает его особенным. Энрике признал, что характер футболиста имеет большое значение для парижского клуба.

Новый вызов и планы на будущее

Этот трансфер открывает новый этап совместной работы Луиса Энрике и Феррана Торреса после сборной Испании. Именно Энрике предоставил футболисту возможность дебютировать в национальной команде. Несомненно, это близкое знакомство ускорит адаптацию нападающего во французской среде.

Руководство ПСЖ, включая президента клуба и спортивного директора Луиша Кампуша, продолжает активно работать на трансферном рынке. Команда намерена укрепить состав по всем направлениям не только для внутреннего чемпионата, но и для выступления в Лиге чемпионов.

ПСЖФерран ТорресЛуис ЭнрикеБарселонаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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