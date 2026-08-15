За считанные часы до начала концерта Кане Вест в Алматы отключили электричество: тысячи поклонников обеспокоены

·42·Культура
За считанные часы до начала концерта Кане Вест в Алматы отключили электричество: тысячи поклонников обеспокоены

За считанные часы до начала концерта Кане Вест в нескольких районах Алматы произошли перебои с электроснабжением. Сообщается, что проблема затронула и район, где расположен Центральный стадион, на котором планируется провести концерт.

Неужели концерт отменят?

Концерт Е запланирован на 21:00. В настоящее время распространяются сообщения об отключении около 300 MW мощности, а в некоторых районах также наблюдаются проблемы с интернетом.

Главный вопрос — начнётся ли концерт в назначенное время?

Тысячи поклонников ждут

Для просмотра концерта тысячи поклонников также приехали в Алматы из Узбекистана. Организаторы пока не сделали официального заявления об отмене мероприятия или его переносе на другое время.

Поэтому поклонники с нетерпением ждут окончательного решения.

Канье УэстАлматыУзбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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