Манчестер Юнайтед и Милан сыграют в товарищеском матче

·37·Спорт
Манчестер Юнайтед и Милан сыграют в товарищеском матче

Два гранда европейского футбола — Манчестер Юнайтед и Милан — встретятся в летнем товарищеском матче в польском городе Вроцлав. Как сообщает Goal.com, этот поединок станет последним серьёзным испытанием для команды Рубена Аморима перед дебютным матчем в Серии А против «Торино», который состоится 23 августа. Об этом сообщает Goal.com.

В рамках летней подготовки Милан ранее сыграл вничью с Интером в дерби Перта, а в Индонезии уступил «Челси» со счётом 0:3. Для главного тренера команды Рубена Аморима этот матч также имеет особое значение на фоне прошлых разногласий и принципиального противостояния.

Проблемы в составе и дебюты

В настоящее время состав «россонери» проходит серьёзное испытание из-за травм и потерь, вызванных трансферным рынком. Фофана, Томори, Одогу и Нкунку не входят в проект команды по техническим причинам, тогда как Габбия, Хименес, Леау и Пулишич не смогут выйти на поле из-за различных травм.

Тем не менее у болельщиков Милана есть и хорошие новости. Гонсалу Рамуш, ставший самым дорогим приобретением в истории Серии А и клуба в это трансферное окно, готовится провести в этом матче свой неофициальный дебют в основном составе.

Предполагаемые составы и тактика тренеров

Хозяева поля — Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Кэррика —, как ожидается, начнут матч по схеме 4-2-3-1. Милан под руководством Рубена Аморима планирует использовать расстановку 3-4-2-1.

  • Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Ламменс; Далот, Магуайр, Хэвен, Шоу; Тилеманс, Сантос; Диалло, Бруну Фернандеш, Кунья; Мбемо. Главный тренер: Кэррик.
  • Милан (3-4-2-1): Торриани; Терраччано, Де Винтер, Павлович; Чуквуэзе, Джашари, Муса, Эступиньян; Лофтус-Чик, Сиссе; Рамуш. Главный тренер: Аморим.
Это противостояние, которое состоится в день праздника Феррагосто, даст обоим тренерам возможность устранить последние недочёты перед началом нового сезона и проверить футболистов, испытывающих недостаток игровой практики. Итог матча и выступление новых трансферов находятся в центре внимания всего футбольного сообщества.

Манчестер ЮнайтедМиланРубен АморимМайкл КэррикФутбол
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Jahongir Tursunov
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