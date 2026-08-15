Наблюдения водителя Leapmotor C10 на автомагистрали

В последние годы электромобили и гибриды укрепили свои позиции на автомобильном рынке, изменив повседневные привычки водителей. Как сообщает иксбт.ком, автор уже четыре года преимущественно ездит на электромобилях и подключаемых гибридах, ставя экономичность во главу угла. На автомагистралях он привык неспешно двигаться по правой полосе со средней скоростью 65 миль/ч. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Такой спокойный стиль вождения обычно объясняется стремлением экономить энергию и дольше сохранять заряд батареи. В обычных поездках на расстояние около 100 миль разница во времени между быстрой и медленной ездой составляет всего одну-две минуты, поэтому водитель чувствовал себя комфортно в правой полосе. Такой подход снижает энергопотребление и помогает бережнее расходовать ресурс автомобиля.

Неожиданная ситуация на автомагистрали

Однако один эпизод на автомагистрали М4 заставил его немного пересмотреть этот привычный взгляд. Когда автор, как обычно, неспешно ехал на своём электромобиле Leapmotor C10 металлического зелёного цвета, другой Leapmotor C10 той же модели и такого же цвета быстро промчался по полосе для обгона. Этот электромобиль оставил позади всех быстро двигавшихся участников движения, продемонстрировав свою манёвренность.

Этот случай заставил водителя задуматься о собственной стратегии передвижения. Современные электромобили, в частности кроссоверы вроде Leapmotor C10, способны обеспечивать не только экономичность, но и высокую динамику с мощным ускорением, когда это необходимо. Это позволяет водителям оставаться на дороге одновременно экономичными и активными.