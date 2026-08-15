Не смогли пройти по мандату? Есть ещё одна возможность поступить в вуз

В Узбекистане для абитуриентов, которым в этом году не удалось поступить ни в один из 5 выбранных вузов, может появиться ещё одна возможность.

Можно поступить в другой вуз на контрактной основе

Если абитуриент не был рекомендован к зачислению ни в один из выбранных им вузов, но набрал достаточно баллов для направления с имеющимися свободными местами в другом вузе, будет рассмотрена возможность его приёма на обучение на контрактной основе.

Таким образом, для абитуриентов, чьи имена не были опубликованы в мандате, возможность стать студентами ещё не упущена.

Подробности будут объявлены позднее

Ожидается, что отдельным объявлением будет опубликована подробная информация о точных условиях приёма в таком порядке, наличии свободных мест и процессе подачи заявлений.

Поэтому абитуриентам, разочарованным сегодняшними результатами мандата, пока не следует впадать в уныние.

В этом году может появиться ещё одна возможность стать студентом.