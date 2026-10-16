В Беларуси установили памятник в честь узбекских воинов: детали церемонии открытия

В Витебской области Республики Беларусь состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного памяти воинов из Узбекистана, героически погибших в годы Второй мировой войны при освобождении Витебщины от немецко-фашистских захватчиков.

Исторический мемориал возведен в деревне Шапури Витебского района. В торжественной церемонии открытия, прошедшей 15 октября, приняли участие официальные лица двух государств, местные жители и рота почетного караула.

Среди 18 тысяч воинов — 729 узбекистанцев

Территория, где установлен мемориал, считается одним из крупнейших и священных братских захоронений в истории войны:

Огромная братская могила: В этом месте нашел вечный покой почти 181 тысяча советских солдат (в тексте оригинал: карийб 18 минг нафар — около 18 тысяч), из них 729 человек — герои, мобилизованные из Узбекистана ;

Общая цифра по Витебску: Как отметил председатель Витебского райисполкома Сергей Егоров, данная территория является одним из крупнейших воинских захоронений в Беларуси — а в целом на витебской земле преданы земле более 1,3 тысячи воинов-узбекистанцев ;

Операция «Багратион»: В годы войны деревня Шапури стала местом решающих боев по прорыву немецкой обороны и важным пунктом знаменитой стратегической операции «Багратион».

Официальная церемония открытия и высокопоставленные гости

В мероприятии, организованном по случаю открытия памятного камня, приняла участие делегация двух стран:

С белорусской стороны: глава Витебского облисполкома Александр Рогожник и официальные лица области;

С узбекской стороны: Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Нуриддин Мамаджанов и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахмонов;

Облик мемориала: На установленной на огромном природном камне бронзовой доске на узбекском и русском языках навечно запечатлен подвиг узбекистанских сыновей, отдавших жизнь за свободу.

Этот мемориальный комплекс стал не только проявлением исторической справедливости и глубокого уважения к памяти, но и важным символическим шагом в укреплении уз и общей истории, дружбы между народами Узбекистана и Беларуси.