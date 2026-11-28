В Ташкенте оштрафовали гражданина, который занимался продажей самсы без прохождения установленной законом регистрации. 26 штук самсы, предназначенных для продажи, были конфискованы и подлежат уничтожению.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось издание QALAMPIR.UZ, инцидент произошел 26 октября текущего года в Юнусабадском районе. В ходе проверки, проведенной сотрудниками районной государственной налоговой инспекции, было установлено, что гражданин по имени С.М. продавал самсу, не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя.

В ходе проверки у него были изъяты наличные средства в размере 140 тысяч сумов и 26 штук самсы.

24 ноября дело об административном правонарушении было рассмотрено в Юнусабадском районном суде по уголовным делам. На судебном заседании гражданин выразил раскаяние в содеянном и сообщил, что является единственным кормильцем в семье. Он подчеркнул, что занялся торговлей из-за жизненных обстоятельств, и попросил суд о снисхождении.

Однако суд признал его виновным в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 176 Кодекса об административной ответственности.

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Согласно решению суда, гражданину назначен штраф в размере пятикратной базовой расчетной величины — 2 миллиона 60 тысяч сумов. Также было постановлено уничтожить изъятые 26 штук самсы.

Таким образом, незаконная торговля самсой обернулась для гражданина штрафом и потерей товара.