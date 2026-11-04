Молодой орел, вылетевший из Казахстана, преодолел 1400 километров и добрался до Кашкадарьи

·69·Мир
Молодой орел, вылетевший из Казахстана, преодолел 1400 километров и добрался до Кашкадарьи

Степной орел, которому всего несколько месяцев от роду, пролетел почти 1400 километров из Казахстана и добрался до Кашкадарьинской области Узбекистана. За долгим путешествием птицы специалисты следят с помощью ГПС-трекера.

Орел по кличке Тонгиш совершает свое первое самостоятельное путешествие в теплые края. Его маршрут контролируется сотрудниками национального парка «Алтын-Эмель» в Казахстане.

По данным национального парка, еще летом Тонгиш был белым пушистым птенцом, сидевшим в гнезде. 20 июля специалисты установили на него ГПС-трекер, работающий на солнечных батареях. Благодаря этому появилась возможность дистанционно отслеживать каждое движение молодого орла.

Молодой орел, вылетевший из Казахстана, преодолел 1400 километров и добрался до Кашкадарьи

Согласно данным, опубликованным 2 ноября, Тонгиш покинул территорию Казахстана и через Кыргызстан прилетел в Узбекистан. Сначала он долетел до Самарканда, а затем был зафиксирован недалеко от города Карши Кашкадарьинской области.

Таким образом, орел в возрасте нескольких месяцев пересек территорию трех государств, преодолев расстояние около 1400 километров.

Специалисты отмечают, что степной орел является одной из редких птиц, занесенных в Красную книгу. Данные, собираемые с помощью ГПС-трекера, имеют важное значение для изучения путей их миграции, выявления опасных зон и усиления мер по охране птиц.

Наблюдение за путешествием Тонгиша продолжится до тех пор, пока он не достигнет места зимовки.

ТонгишСтепной орелНациональный парк Алтын-ЭмельGPS-трекер
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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