В Китае успешно прошел испытания бескрылый летающий автомобиль. Транспорт нового поколения способен развивать скорость до 150 км/ч в воздухе и 80 км/ч на земле. Это устройство с дальностью полета 300 км в будущем сможет перевозить до 15 пассажиров.

Подобные инновации стали очередным подтверждением метафорического выражения «Китай, живущий в 2100 году», которое часто встречается в социальных сетях и международных СМИ. Хотя на самом деле страна живет в ногу с сегодняшним днем (2026 год), благодаря темпам массового внедрения технологий, инфраструктуры и цифровых услуг в повседневную жизнь, ее часто описывают как «государство, прибывшее из будущего».

Почему Китай производит впечатление «живущего в будущем»?

Сфера и направление Технологические возможности и их проявление в повседневной жизни Цифровые платежи и «супер-приложения» Наличные деньги и пластиковые карты практически вышли из обращения. Через WeChat и Алипай решается всё: от покупок до вызова такси, записи к врачу и получения госуслуг; платежи совершаются за секунды путем сканирования лица или отпечатка ладони. Робототехника и искусственный интеллект В крупных отелях услуги оказывают роботы, по улицам ездят беспилотные роботакси, а еду и посылки доставляют дроны и автономные роботы-курьеры. Футуристический транспорт и инфраструктура Крупнейшая в мире сеть высокоскоростных железных дорог со скоростью движения 350–400 км/ч, а также многоуровневые развязки и линии метро, проходящие сквозь здания в таких городах, как Чунцин, напоминают декорации из научно-фантастических фильмов. «Умные» города (Смарт Китиес) В мегаполисах дорожное движение, безопасность и экология управляются с помощью искусственного интеллекта; светофоры автоматически настраиваются в зависимости от загруженности дорог. Зеленая энергетика и электромобили Мировой лидер по производству и использованию электромобилей; большая часть городского транспорта электрифицирована, а солнечные и ветряные электростанции занимают огромные территории.

Реальная ситуация и демографические прогнозы на 2100 год

В то же время, согласно научным исследованиям и расчетам международных организаций, реальный облик Китая в 2100 году может серьезно отличаться от сегодняшнего:

Сокращение численности населения: По прогнозам ООН и других аналитических центров, из-за снижения рождаемости и старения населения ожидается, что к 2100 году население Китая сократится с нынешних 1,4 миллиарда до 600–800 миллионов человек.

Полностью автоматизированная экономика: Предполагается, что для компенсации нехватки рабочей силы экономика страны перейдет на полностью роботизированную систему, основанную на искусственном интеллекте.

Как вы думаете, смогут ли бескрылые летающие автомобили и роботакси стать обычным средством передвижения в городах по всему миру в ближайшие 5–10 лет?

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