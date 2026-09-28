В Турции сотрудники детского сада, защитившие детей во время мощного землетрясения, оказались в центре внимания

Действия сотрудников детского сада во время землетрясения магнитудой 5,4, произошедшего в турецкой провинции Шанлыурфа, попали на камеры видеонаблюдения. Во время сильных толчков воспитатели поспешили защитить детей, а после прекращения землетрясения вывели их в безопасное место из здания.

24 сентября в районе Каракопрю провинции Шанлыурфа произошло землетрясение. Воспитатели, находившиеся в этот момент в одном из местных детских садов, немедленно бросились к детям и постарались защитить их.

На кадрах с камеры видеонаблюдения запечатлены действия сотрудников по защите детей во время толчков.

После прекращения землетрясения сотрудники детского сада вывели детей из здания и эвакуировали в безопасную зону. Записи с камеры видеонаблюдения в детском саду распространились в социальных сетях и привлекли внимание общественности. На видео можно увидеть действия сотрудников, направленные на защиту детей в чрезвычайной ситуации.

Это событие еще раз показало, насколько важна подготовка сотрудников детских садов к чрезвычайным ситуациям и обеспечение безопасности детей.