На дне Иссык-Куля обнаружили редкие монеты эпохи Караханидов

На дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане нашли монеты Караханидского государства Кс–КсИ веков. Об этом сообщил соруководитель археологических исследований, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Максим Меньшиков.

Находки были сделаны в ходе очередных подводных исследований на средневековом археологическом комплексе Тору-Айгыр, расположенном на дне озера. Археологи изучают эту территорию уже несколько лет.

По словам Меньшикова, найденные монеты могут содержать очень высокий процент свинца. Согласно предварительным предположениям, доля свинца в металле достигала 90 процентов. Ученый объясняет это дефицитом меди в тот период.

Монеты с таким составом примечательны своей исключительной редкостью. Из-за хрупкости материала находки сохранились плохо, а надписи на них трудно читаемы.

В ходе экспедиции также были найдены часть чугунного котла и осколки крупных глиняных сосудов. Кроме того, археологи обнаружили на территории комплекса Тору-Айгыр семь средневековых сооружений из обожженного кирпича. На территории Кыргызстана ранее было известно лишь шесть аналогичных построек.

Исследования проводятся в рамках международной подводной археологической экспедиции при поддержке Русского географического общества.

Поскольку участники экспедиции не смогли вывезти оригиналы находок из Кыргызстана, московские ремесленники изготавливают их копии. По плану, осенью эти копии вместе с фотографиями подлинных предметов будут выставлены на выставке.