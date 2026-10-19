В Бразилии мужчина лишился всего из-за созданной искусственным интеллектом женщины

В Бразилии 49-летний мужчина продал всё своё имущество и преодолел тысячи километров в надежде встретиться с женщиной, с которой познакомился в интернете. Однако, прибыв на место, он узнал, что возлюбленная по имени Джессика на самом деле не существует. Оказалось, что её фотографии и видео были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Поверил в обещания «жить как короли»

Строитель по имени Эдимар Мартинс познакомился в интернете с молодой блондинкой по имени Джессика. По его словам, женщина рассказала, что живёт одна на ферме в бразильском штате Минас-Жерайс, и позвала мужчину к себе. Джессика убедила его, что совместная жизнь сулит ему «королевские условия».

Поверив словам женщины, Эдимар распродал всё своё имущество ради встречи и отправился в город Белу-Оризонти, находящийся примерно в 2 тысячах километров от его дома. Его поездка на автобусе заняла 36 часов.

Выяснилось, что любимая женщина на самом деле не существует

Прибыв в город, мужчина не знал точного адреса Джессики, поэтому начал показывать её фотографии прохожим на улице в надежде найти её. Позже он обратился на местную радиостанцию. Сотрудники радио объяснили ему, что Джессика — не реальный человек, а виртуальный образ, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Человек, создавший аккаунт, также заявил, что никогда лично не общался с Эдимаром. По его словам, мужчина неправильно истолковал видео и принял обращённые к кому-то слова за предложение, адресованное ему.

Анонимный создатель сообщил, что профиль был запущен с целью увеличения числа подписчиков и рекламы товаров.

Подобный случай происходит не впервые

По данным радио Итатиаиа, ранее ещё два мужчины поверили аналогичным виртуальным образам и приехали в город Белу-Оризонти.

После инцидента городская администрация компенсировала Эдимару расходы на проездной билет для возвращения домой.

Эта история в очередной раз показала необходимость быть осторожными в интернет-знакомствах. Фотографии и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, могут быть неотличимы от реальных людей. Поэтому перед тем как верить любой информации в интернете, важно её проверять.