Жертва виртуальной любви: 49-летний мужчина продал всё ради созданной ИИ «девушки» и был обманут

·35·Мир
Жертва виртуальной любви: 49-летний мужчина продал всё ради созданной ИИ «девушки» и был обманут

Вслед за развитием современных цифровых технологий и искусственного интеллекта появляются новые и опасные виды виртуального мошенничества. Странный, но печальный инцидент, произошедший в Бразилии, привлек внимание миллионов пользователей по всему миру и стал серьезным уроком цифровой безопасности.

49-летний простой строитель и каменщик по имени Эдимар попался на удочку виртуальной «женщины-блогера» по имени жессика Оливейра, которая выдавала себя в социальных сетях за красивую фермершу, и лишился всего, что имел.

«Приезжай на мою ферму, я покрою все твои расходы»: Ложные обещания

Блогер, которая публиковала в социальных сетях красивые видео и показывала, что живет одна на роскошной ферме на лоне прекрасной природы, начала переписку с Эдимаром:

  • Завоевание доверия: Джессика рассказала мужчине, что у нее большие земельные угодья и скот, и она ищет честного и трудолюбивого спутника, который переедет на ферму и свяжет с ней свою жизнь;

  • Щдрые обещания: Она пообещала взять на себя все расходы на дорогу и проживание;

  • Резкое решение: Одурманенный любовью и возлагавший большие надежды на будущее 49-летний Эдимар продал всё свое имущество и домашнюю утварь по дешевке и отправился в путь.

Путешествие длиной в 2000 километров и неожиданная правда

Мужчина, спешивший в объятия своей возлюбленной, преодолел ровно 2 тысячи километров с одного конца Бразилии в другой:

  • Пустой адрес: Добравшись с чемоданом по указанному адресу, Эдимар был шокирован, узнав, что там нет никакой фермы и никакой Джессики Оливейры;

  • Жертва искусственного интеллекта: В ходе расследования выяснилось, что «Джессика» на самом деле не существует в природе и является виртуальным образом, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта (ИИ);

  • Автоматизированный бот: Все признания в любви, предложения и сообщения, поступавшие ему, отправлялись через специальный автоматизированный чат-бот с нейросетью.

Оставшемуся на улице влюбленному помогли социальные службы

Продав свой дом и имущество и потратив все деньги на поездку, каменщик остался на улице абсолютно беспомощным, без гроша в кармане и без крыши над головой:

  • Обращение за помощью: Осо всю тяжесть ситуации, Эдимар был вынужден обратиться в местную службу социальной помощи;

  • Возвращение назад: Сотрудники социальной службы предоставили обманутому мужчине временное убежище и еду, а также помогают вернуть его в родной город.

Этот случай в очередной раз доказал, что слепая вера в красивые фотографии и видео в интернете, а также в виртуальные обещания может в одно мгновение разрушить человеческую жизнь.

Джессика ОливейраЭдимарвиртуальный блогерИИ-мошенничество
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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