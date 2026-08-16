Мать сделала татуировку клавиатуры на руке, чтобы общаться с сыном

·33·Мир
Мать сделала татуировку клавиатуры на руке, чтобы общаться с сыном

Чтобы её ребёнок мог в любой ситуации выражать свои мысли и общаться с близкими, канадка Джессика Флетчер нашла необычное решение. Она сделала на запястье татуировку в виде клавиатуры, чтобы её неговорящий сын Хантер с аутизмом мог в любой момент общаться с ней.

Эта идея появилась после простого, но важного для семьи случая. Когда Джессика пошла с 11-летним Хантером в ресторан, у его ААК-устройства, то есть планшета, с помощью которого мальчик мог общаться, выбирая слова и символы, внезапно разрядился аккумулятор.

Хотя мать забеспокоилась, Хантер сохранил спокойствие. Он взял салфетку, нарисовал на ней клавиатуру и, показывая пальцем на нужные буквы, объяснил, что хочет заказать.

Именно эта ситуация натолкнула Джессику на важную мысль. Она поняла, что технология не всегда надёжна, поэтому не следует полностью зависеть от электронного устройства в общении с ребёнком.

«Технологии иногда могут нас подвести, поэтому я не должна ограничивать его возможности одним лишь устройством», — сказала Флетчер изданию КТВ Невс.

«Запасная клавиатура» на руке матери

После этого Джессика вместе с тату-мастером нанесла на запястье изображение, похожее на настоящую клавиатуру. Помимо букв, на ней есть символы, выражающие радость и грусть, а также кнопка в виде сердечка со значением «Я люблю тебя».

Когда мать показала сыну новую татуировку, Хантер первым набрал слово «Мама». Для Джессики это стало незабываемым моментом.

Теперь, когда они находятся вместе, Хантер может общаться с матерью, просто используя клавиатуру на её руке. Это позволило уменьшить многие трудности, возникавшие при прежнем способе общения.

У татуировки есть ещё одна особенность — возможность тайного общения. Если электронное устройство вслух произносит слова, которые Хантер хочет сказать, то с помощью клавиатуры на руке матери они могут разговаривать так, чтобы их не слышали окружающие.

Идея распространилась по всему миру

8 июля Джессика опубликовала в Facebook видео, на котором она общается с Хантером с помощью клавиатуры на руке. Видео быстро распространилось в социальных сетях и набрало более двух миллионов лайков.

Эта идея вдохновила и другие семьи. Джессика подчеркнула важность устранения коммуникативных барьеров для людей с аутизмом и тех, кто не может говорить.

Интересно, что друзья Хантера по школе тоже захотели иметь такие футболки с клавиатурой. С их помощью они хотели общаться с Хантером на переменах и даже рассказывать ему свои секреты так, чтобы их не слышали другие.

После этого Джессика начала сотрудничать с компанией по производству одежды и создавать футболки с изображением клавиатуры на рукаве.

По её словам, к ней обращались родители, медсёстры, врачи и сотрудники экстренных служб из разных уголков мира. Они проявили интерес к использованию этого метода, чтобы облегчить общение с детьми с аутизмом в школе, больнице или семейной обстановке.

Некоторые тату-мастера даже предложили бесплатно сделать такую татуировку родителям, у которых есть дети с аутизмом.

Так решение, найденное Джессикой Флетчер в обычной семейной ситуации, не только облегчило общение Хантера, но и стало вдохновляющей идеей, показавшей многим другим семьям, что коммуникативные барьеры между людьми можно преодолеть.

Джессика ФлетчерХантерCTV News
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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