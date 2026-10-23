Иск Казахстана на 12 млрд долларов отклонен: суд Гааги вынес спорное решение

Международный арбитражный суд в Гааге признал недействительным исковое заявление правительства Казахстана на сумму 12 миллиардов долларов, выдвинутое против западных нефтяных корпораций, и отклонил требования. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Данное судебное решение напрямую касается многомиллиардных финансовых споров по проекту разработки нефтяного месторождения Кашаган, которое считается одним из крупнейших в стране.

Почему суд отклонил иск? Фактор сроков

Как сообщают источники агентства, большая часть финансовых претензий, поданных Астаной, была признана судом несвоевременной:

Истечение срока исковой давности: Казахстан слишком поздно потребовал возмещения расходов за период добычи нефти в 2011–2015 годах;

12 миллиардов долларов аннулированы: Именно из-за истечения срока исковой давности арбитражный суд полностью отменил часть иска на 12 миллиардов долларов из общего объема претензий примерно на 20 миллиардов долларов.

Борьба еще не окончена: впереди еще 8 миллиардов долларов

Финансовый спор не был полностью завершен этим решением:

Оставшиеся требования: Оставшиеся претензии и требования Казахстана на 8 миллиардов долларов по-прежнему остаются в силе, и судебный процесс продолжается;

Официальная реакция: На данный момент стороны или официальные ведомства Казахстана не делали полноценных официальных заявлений по поводу данного инсайда.

В чем проблема? Конфликт вокруг проекта Кашаган

Для информации: Казахстан требует возмещения спорных расходов на сумму около 20 миллиардов долларов по месторождению Кашаган, обладающему вторыми по величине запасами нефти: