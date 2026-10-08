Королевский врач Великобритании Ханна Терри убита в собственном доме

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Великобритания Королевская семья и медицинское сообщество страны потрясены известием о страшном преступлении. Известный врач, обслуживавшая британских монархов, Ханна Терри была найдена бездыханной в своем жилье, расположенном на окраине знаменитой королевской резиденции Сандрингем.

По данным влиятельного британского издания Те Сун, по факту происшествия было незамедлительно возбуждено уголовное дело, а муж погибшей задержан в качестве главного подозреваемого.

Жуткие подробности: Как было совершено убийство?

Первоначальные заключения, обнародованные правоохранительными органами и судебно-медицинской экспертизой, показывают следующее:

Обнаружение тела: Бездыханное тело 45-летней доктора Ханны Терри было найдено 4 октября в доме, где она проживала;

Причина смерти: Экспертная проверка зафиксировала, что смерть женщины наступила в результате сильного удара тупым тяжелым предметом по голове;

Арест мужа: В этом жестоком убийстве обвиняется супруг погибшей Марк Кейн, он был немедленно взят под стражу сотрудниками полиции.

Тесная связь с королевским двором и реакция монархов

Доктор Терри была одним из специалистов, пользовавшихся большим авторитетом и доверием в высших кругах Великобритании:

Ответственность в Сандрингеме: Она была основным медицинским представителем, контролировавшим здоровье членов монархической семьи и лечившим их в те периоды, когда они отдыхали и находились в резиденции Сандрингем в графстве Норфолк;

Срочное известие Карлу ИИИ и королеве: По данным источников издания, о трагедии было официально сообщено Королю Великобритании Карлу ИИИ и Королеве Камилле. Королевская чета глубоко скорбит по поводу гибели врача, много лет преданно служившего им.

В настоящее время британская полиция и следственная группа продолжают расследование с целью полного восстановления истинных причин преступления и всех деталей дня происшествия. Внимание всей страны приковано к судебному процессу по этому резонансному уголовному делу.