Форбес сообщил, что состояние Дональда Трампа достигло 7,3 млрд долларов

·53·Мир
Форбес сообщил, что состояние Дональда Трампа достигло 7,3 млрд долларов

Находящийся в центре американской политической сцены и глобальной финансовой системы Дональд Трамп после исторической победы на президентских выборах 2024 года наращивает капитал с рекордной скоростью. Согласно обновленному оценочному отчету авторитетного журнала «Форбес», чистый капитал политика-республиканца на фоне его возвращения в Белый дом сразу увеличился на 2,7 миллиарда долларов и достиг в общей сложности 7,3 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что только за последний год капитал президента вырос на 3 миллиарда долларов. Если раньше основой состояния Трампа были небоскребы и отели на Манхэттене, то сегодня картина кардинально изменилась: теперь главным драйвером его доходов стала криптоиндустрия и цифровые активы.

Самым резонансным аспектом является то, что почти треть состояния Трампа — 2,4 миллиарда долларов — приходится на криптовалютные активы, включая нашумевшие мемкоины, проект «World Liberty Financial» и бизнес стейблкоинов. Кроме того, несмотря на то, что в 2024 году социальная сеть «Truth Social» принесла всего 3,6 миллиона долларов выручки при чистом убытке в 401 миллион долларов, доля в ней добавила президенту еще 2 миллиарда долларов. Поток семейных доходов также стремительно вырос за счет книги, фильма и НФТ-проектов Мелании Трамп. Однако независимые эксперты по этике называют тот факт, что администрация Трампа одновременно поддерживает и регулирует криптовалютный рынок на государственном уровне и в то же время получает миллиарды долларов личного дохода от этой индустрии, беспрецедентным конфликтом интересов в истории США.

«Откуда взялись 7,3 миллиарда долларов?»: Полная карта активов Трампа

Тип актива

Оценочная стоимость

Основные источники и детали

Криптовалюта и ликвидные средства

$2,4 млрд

$1,1 млрд наличных и ликвидных активов, $709 млн мемкоинов, $338 млн токенов WLFI, $235 млн бизнеса по выпуску стейблкоинов

Медиа и социальная сеть (ТМТГ)

$2,0 млрд

Акции Трамп Медиа, владеющей «Truth Social» (высокая рыночная цена несмотря на убыток в $401 млн)

Гольф-клубы и курорты

$1,3 млрд

10 престижных полей для гольфа по США, включая знаменитую резиденцию «Мар-а-Лаго» во Флориде

Портфель недвижимости

$1,2 млрд

Коммерческие здания, башни и торговые площади в Нью-Йорке и других крупных городах

Лицензирование и управление

$501 млн

Глобальные контракты на аренду личного бренда для отелей и продукции

Личный авиапарк и прочее

$131 млн

Частные самолеты и вертолеты стоимостью $11 млн, другие инвестиционные пакеты

Судебные задолженности и обязательства

-$95 млн

Штраф Нью-Йоркского суда в размере $500 млн отменен, но выплаты по иску писательницы Э. Джин Кэрролл сохранены

Криптореволюция и семейные проекты: Цифры, обнародованные «Reuters»

Новый цифровой финансовый поток семьи Трампа:

  • $635 млн от мемкоинов Трамп: В июле президент официально зафиксировал в личной декларации чистый доход в размере 635 миллионов долларов от продажи мем-токенов Трамп;

  • 2,3 миллиарда долларов от инвесторов: Расследование «Reuters» показало, что после возвращения Трампа к политической власти его семья привлекла не менее 2,3 миллиарда долларов от иностранных и местных инвесторов для частных криптопроектов;

  • Медиа-бизнес первой леди: Мелания Трамп получила чистую прибыль в размере 10,7 млн долларов от документального фильма, вышедшего под ее именем, более 500 тысяч долларов от автобиографической книги и 6 млн долларов от личных НФТ-коллекций;

  • Портфель Джей Ди Вэнса: Вице-президент также указал, помимо своей книги-бестселлера и стартапов, владение биткоин-активами на сумму до полумиллиона долларов.

«Дыра» в законодательстве США: Почему никто не может это остановить?

Самая спорная и обсуждаемая проблема в вашингтонской политической системе:

  • Исключение для президента: Строгие законы США о конфликте интересов запрещают министрам и конгрессменам управлять собственным бизнесом, однако это ограничение по Конституции прямо не распространяется на президента и вице-президента;

  • Сплетение законодательства и личной выгоды: В то время как администрация Трампа принимает решения, стимулирующие крипторынок и снижающие налоги, эти реформы многократно увеличивают стоимость собственных токенов и компаний семьи президента;

  • Спасение от судебных штрафов: Политик, рисковавший перед выборами заморозкой счетов из-за судебных выплат на 500 миллионов долларов, всего за один год достиг наивысшей точки в своей финансовой истории — 7,3 миллиарда долларов.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и увеличение его состояния до 7,3 миллиарда долларов прочно закрепили за ним статус не только самого влиятельного политика эпохи, но и самого богатого главы государства в истории Соединенных Штатов.

Как вы думаете, является ли поддержка главой государства рынка криптовалют и цифровых активов с одновременным личным получением сотен миллионов долларов прибыли в этой сфере открытым конфликтом интересов или законным правом успешного предпринимателя? Сможет ли состояние Трампа покорить отметку в 10 миллиардов долларов до окончания его президентского срока? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой резонансной статьей, где переплелись мировые финансы и большая политика, со всеми вашими коллегами, бизнес-партнерами и криптоэнтузиастами!

Дональд ТрампКрымКриптовалютаTrump MediaВыборы Трампа 2024
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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