«Боснийский мясник» скончался в тюрьме: заключенный Гаагского трибунала ушел из жизни

·32·Мир
«Боснийский мясник» скончался в тюрьме: заключенный Гаагского трибунала ушел из жизни

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич скончался в тюрьме в Гааге. Об этом официально Reuters сообщило международное информационное агентство.

83-летний бывший генерал, в последнее время боровшийся с тяжелыми заболеваниями, перенес несколько инсультов. Несмотря на неоднократные просьбы его адвокатов и близких о переводе на лечение в Сербию, Гаагский суд категорически отклонял эти ходатайства.

16 тяжких обвинений и трагедия в Сребренице

Ратко Младич вошел в историю как главный организатор самых страшных массовых убийств и военных преступлений, совершенных во время Боснийской войны (1992–1995 гг.):

  • Обвинение 1996 года: Младич вместе с другими лидерами Республики Сербской обвинялся в совершении военных преступлений. Обвинительное заключение состояло из 16 пунктов, среди которых ключевое место занимали статьи о «геноциде» и «преступлениях против человечности»;

  • 16 лет в бегах: Он долгие годы находился в международном розыске и был арестован на территории Сербии лишь в 2011 году, после чего передан Гаагскому суду.

Пожизненное заключение и окончательный приговор

Международный трибунал по бывшей Югославии вел судебный процесс над Младичем, который длился несколько лет:

  • Приговор 2017 года: Международный суд признал бывшего командующего виновным в массовой резне в Сребренице, осаде Сараево и зверствах против мирного населения, приговорив его к пожизненному лишению свободы; Отклонение апелляции:

  • В 2021 году апелляционный суд в Гааге рассмотрел жалобу защиты и оставил предыдущий приговор о пожизненном заключении без изменений. Таким образом, один из главных исполнителей самых кровавых конфликтов конца КсКс века закончил свои последние дни в тюремных стенах.

Шу тарика КсКс аср оксиридаги енг конли моджароларнинг асосий иджрочиларидан бири о‘з умрининг оксирги кунларини камокксона деворлари орасида якунлади.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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