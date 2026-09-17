«Громкий судебный процесс в Гааге»: Турция подала на Украину в Международный уголовный суд

·3·Мир
«Громкий судебный процесс в Гааге»: Турция подала на Украину в Международный уголовный суд

Военное противостояние в Черном море переросло в политический конфликт, не имеющий аналогов в истории международного права и дипломатии. Как сообщает авторитетный турецкий портал «HaberDenizde», специализирующийся на судоходстве и грузоперевозках, турецкая сторона подала официальный иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с кровавым нападением Вооруженных сил Украины на коммерческое судно «Reyhan Sarı». В связи с этим иском, обострившим отношения между двумя странами, основатель юридической фирмы «Memishoglu Kurun» Нури Корай Курун сообщил, что в прокуратуру суда был представлен пакет неопровержимых вещественных доказательств, подтверждающих украинскую атаку.

Согласно согласованным документам, в качестве официальных потерпевших выступают судовладелец, 12 турецких моряков, находившихся на борту в момент удара, а также члены семьи трагически погибшего 54-летнего механика Саваша Чакара. Адвокаты подчеркивают, что специальная экспертиза подтвердила попадание в судно боеприпаса с кассетной (осколочной) боевой частью, снаряд пробил жилой отсек и взорвался внутри. Это может стать первым в истории прецедентом для международного трибунала по делам о нападениях на мирные торговые суда.

Итак, доведет ли Анкара судебный процесс против Киева до конца, что означает предупреждение Эрдогана о том, что «Черное море — это не поле для сведения счетов», и к каким последствиям приведет решение Гаагского суда?

«Разорвавшийся внутри кассетный снаряд и жертвы»: Основные детали иска

Официальные доказательства, обнародованные изданием «HaberDenizde» и адвокатами:

  • Следы кассетного боевого оружия: Экспертиза установила, что в жилой модуль судна «Reyhan Sarı» попал именно снаряд, снаряженный кассетными взрывчатыми элементами, а металлические осколки разлетелись внутри судна;

  • Один человек погиб, трое ранены: В результате атаки, совершенной 22 июля вблизи Новороссийска на судно, перевозившее уголь из российского порта «Таман» в турецкий Трабзон, в машинном отделении погиб 54-летний моряк Саваш Чакар;

  • Спасательная операция: Двое тяжело раненых моряков были экстренно эвакуированы в больницы Самсуна с помощью вертолетов береговой охраны Турции;

  • Состав истцов: Иск подписали судоходная компания, 12 выживших членов экипажа и семья покойного Чакара.

Процесс в Гааге: Какое решение может принять МУС?

Перспективы и юридические сроки дела в Международном уголовном суде:

  • Первый этап — 6 месяцев: По оценкам адвоката Нури Корая Куруна, начальный этап рассмотрения искового заявления и анализа доказательств прокуратурой займет около полугода;

  • Процесс может затянуться до 2 лет: Ожидается, что вынесение полного решения суда займет до двух лет;

  • Единственный прецедент в международном праве: Адвокат отметил, что до сегодняшнего дня прямого готового правового прецедента по таким военным нападениям на торговый флот со стороны МУС не существовало, поэтому дело имеет историческое значение;

  • Обвинение в военном преступлении: Истцы расценивают намеренное целенаправленное нападение на торговое и мирное судно как грубое нарушение законов и конвенций ведения войны.

Угрозы в Черном море: Череда ударов по турецким судам

Трагедия с «Reyhan Sarı» — не единственный опасный инцидент в регионе:

  • Нападение на танкер «Altura»: В марте аналогичной атаке подвергся турецкий нефтеналивной танкер «Altura», министр транспорта Турции Абдулрадир Уралоглу сообщил о применении безэкипажных катеров;

  • Атаки на «Nadezhda» и «MV Güllük»: В августе в результате удара беспилотников по судно для перевозки фруктов и овощей «Nadezhda» пострадали 4 моряка (в том числе 3 гражданина Турции), а спустя несколько дней получил повреждения сухогруз «MV Güllük»;

  • Резкое заявление Эрдогана: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган твердо подчеркнул, что Черное море не должно превращаться в «площадку для взаимных счетов» и любые угрозы в исключительной экономической зоне Турции неприемлемы.

Данный иск, поданный турецкими юристами в Гаагский суд, доказал, что происходящие в Черном море столкновения теперь вызывают жесткую ответную реакцию не только на военном фронте, но и на арене международного правосудия и дипломатии.

Как вы думаете, объявит ли Международный уголовный суд в Гааге официальные обвинения в адрес Вооруженных сил Украины в связи с гибелью турецкого гражданина и обстрелом мирного торгового судна? Как такой иск повлияет на дипломатические и стратегические отношения между Анкарой и Киевом? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого громкого происшествия в Черном море со всеми своими коллегами и любителями международной политики!

Рейхан СарыйМУСНури Корай КурунHaberDenizde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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