В Египте простой фермер во время обработки своего участка наткнулся на неожиданную историческую находку. На его земле были обнаружены фрагменты статуй фараона Рамсеса ИИ, возраст которых превышает 3000 лет.

Сообщается, что фермер сначала заметил камень с иероглифами и сообщил об этом археологам. В ходе последующих раскопок были найдены 1,6-метровая голова статуи фараона, а также еще один фрагмент статуи длиной 2,4 метра.

Историческая значимость находки оценивается как высокая. Рамсес ИИ был одним из самых известных фараонов Древнего Египта и правил в КсИИИ веке до нашей эры.

Интересно, что за обнаружение исторических памятников и своевременное сообщение об этом в соответствующие органы фермер и его супруга получили в подарок путевки в паломническую поездку в Мекку.