В Египте обнаружены останки двух гигантских статуй с изображением Рамсеса ИИ

·42·Мир
В Египте обнаружены останки двух гигантских статуй с изображением Рамсеса ИИ

В деревне в районе дельты Нила в Египте были обнаружены останки двух гигантских царских статуй возрастом около 3 тысяч лет. Было подтверждено, что одна из них — статуя с изображением известного правителя Древнего Египта Рамсеса ИИ. Вторая статуя также может принадлежать этому фараону. Об этом сообщили Ахрам Онлине и другие международные издания.

Находка была сделана в деревне Бехбейт-эль-Хагар, расположенной примерно в 100 километрах к северу от Каира. Местный житель во время работы на своем земельном участке заметил каменный осколок с надписями и сообщил об этом в археологические ведомства. После того как специалисты определили древность камня, в этом районе начались спасательные раскопки.

В ходе раскопок были найдены фрагменты статуй и кусок розового гранита с иероглифическими надписями. Одной из самых примечательных находок стала голова статуи Рамсеса ИИ высотой примерно 1,6 метра. Фараон на ней изображен в двойной короне, символизирующей объединение Верхнего и Нижнего Египта.

По расчетам специалистов, в полный рост, вместе с постаноментом, статуя достигала в высоту около 8,5 метра.

Сохранившаяся часть второй статуи составляет около 2,4 метра. Некоторые ее части, в том числе ноги и нижняя часть, утеряны. Тем не менее отмечается, что лицевая часть статуи сохранилась хорошо.

Иероглифы на куске розового гранита содержат царские титулы Рамсеса ИИ. Эти надписи сыграли важную роль в определении связи находок с фараоном.

Египетские официальные лица высоко оценили действия местного жителя, который обнаружил древний камень и сообщил в соответствующие ведомства. В настоящее время раскопки в этом районе продолжаются. Археологи надеются с помощью новых находок точнее определить значение этого места в древней истории.

Бехбейт-эль-Хагар также известен руинами древнего храма Исиды. Этот комплекс, построенный в основном из огромных гранитных блоков, в более поздние периоды истории Египта был одним из важных религиозных центров. Однако прямая связь вновь обнаруженных статуй с храмом пока не установлена.

Для информации, Рамсес ИИ был представителем КсИКс династии Древнего Египта и правил в 1279–1213 годах до нашей эры. Он считается одним из самых известных фараонов в истории страны. В период его правления было возведено множество храмов, гигантских статуй и архитектурных памятников. Рамсес ИИ также известен в истории под именем Рамсес Великий.

Loyli yer ustida turgan yirik granit toshining yaqindan ko‘rinishi.Yuzasida qadimiy yozuvlar va belgilar o‘yilgan yirik tosh tuproq ustida yotibdi.
Рамсес IIБехбейт-эль-Хагарегипетская археологиядельта Нила
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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