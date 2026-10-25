В США коту, жившему на территории университетского кампуса 4 года, присвоили почетную докторскую степень

·75·Мир
В США коту, жившему на территории университетского кампуса 4 года, присвоили почетную докторскую степень

На церемонии вручения дипломов в кампусе Каслтон в штате Вермонт, США, произошло необычное событие. Руководство университета присудило почетную докторскую степень не студентам, а живущему на территории кампуса коту по кличке Макс.

Макс, который живет на территории университета уже около четырех лет, завоевал большую популярность среди студентов. Он часто составлял им компанию, особенно поддерживая их эмоционально во время экзаменов. Таким образом, кот стал своеобразным символом кампуса.

Университет удостоил Макса шутливого почетного звания под названием «Доктор оф Литтер-атуре». Это название созвучно с английским выражением «Доктор оф Литературе» («Доктор литературы»), но в слове «литературе» корень заменен на «литтер» (что означает наполнитель для кошачьего туалета).

Награждение Макса было встречено студентами с радостью. Некоторые в шутку отметили, что кот получил докторскую степень раньше, чем они сами успели её достичь. Другие же подчеркнули, что Макс вполне заслужил такого признания.

Один из выпускников отметил, что в моменты падения настроения гладить Макса всегда было для него утешением. Таким образом университетский кот удостоился заслуженного символического признания своей особой роли в жизни вуза.

Университет КаслтонВермонтКот МаксПочетная докторская степень
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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