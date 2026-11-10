На Солнце появилось изображение гигантского кота: ученые удивлены

На поверхности Солнца была обнаружена корональная дыра необычной формы, напоминающая силуэт кота. Это необычное явление на небесном теле привлекло внимание интернет-пользователей и ученых. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Представители лаборатории в своем Телеграм-канале отреагировали на это событие с юмором.

«А корональная дыра превратилась в котика. Правда, для этого пришлось повернуть Солнце», — говорится в сообщении.

По объяснению специалистов, корональная дыра — это специфическая область в короне, внешнем слое атмосферы Солнца. Там линии магнитного поля разомкнуты, а плотность и температура плазмы ниже, чем в окружающих участках. Поэтому такие места выглядят как темные пятна на ультрафиолетовых и рентгеновских снимках.

Интересно, что корональные дыры примечательны не только своим внешним видом, но и воздействием. Из них исходят потоки высокоскоростного солнечного ветра. Когда эти потоки достигают Земли, они могут вызывать геомагнитные бури.

Таким образом, хотя форма, похожая на кота на Солнце, кажется простым случайным явлением, за ней скрываются важные физические процессы, которые изучают астрономы.