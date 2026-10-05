В Боливии спустя век обнаружили новый вид диких кошек

Боливийские ученые совершили важное для мировой науки открытие. Специалисты впервые за более чем 100 лет выявили совершенно новый вид диких кошек.

Эту небольшую дикую кошку из-за леопардовых пятен во внешности называют тигровой кошкий тилкайо. Новый вид был обнаружен в горном регионе Юнгас, расположенном недалеко от столицы Боливии — Ла-Паса.

Биолог и исследователь Натионал Географик Паула Ногалес Скарони, входившая в состав исследовательской группы, рассказала, что местное население, проживающее в боливийских Андах, часто принимало это животное за обычную домашнюю кошку.

На основе названия Тилкайо, данного новому виду местными сообществами, в научном плане он получил наименование Леопардус тилкаё.

Ногалес охарактеризовала это открытие как чрезвычайно важное и необычное событие. Она подчеркнула, что тот факт, что за последние 100 лет новый вид диких кошек не открывали, еще больше повышает значимость этой находки.

По словам специалиста, предыдущий новый вид дикой кошки был зарегистрирован в 1923 году — во время обнаружения уругвайской пампасской кошки. В этом смысле открытие тигровой кошки тилкайо стало первой подобной находкой спустя целый век.

Тилкайо немного меньше домашней кошки, длина ее тела составляет около 45 сантиметров. Еще одна ее отличительная особенность — округлая форма ушей.

Ногалес сообщила, что ученые провели передовые генетические исследования на основе полных геномов двух выявленных на данный момент животных. Эти анализы сыграли важную роль в определении уникальных генетических особенностей нового вида.

Одно из обнаруженных животных — самец тилкайо — в настоящее время содержится в приюте для животных в регионе Юнгас. Местная семья, которая ухаживала за ним ранее, впоследствии передала животное ответственным ведомствам.

Вторым животным является самка тилкайо, которую спасли от нападения местных жителей. Позже специалисты выпустили ее обратно в естественную среду обитания.

Результаты научного исследования о новом виде были опубликованы в журнале Куррент Биологй. За этим открытием стоят изыскания ученых, которые они ведут с 2021 года.

Ногалес отметила, что пока тигровая кошка тилкайо встречалась только на территории Боливии. Каких-либо доказательств ее существования в других регионах земного шара пока не обнаружено.

В настоящее время эта дикая кошка оценивается как редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид. Из-за крайне ограниченной популяции в ближайшем будущем она может быть классифицирована как одно из самых редких и находящихся под наибольшей угрозой исчезновения животных на планете.

Для ученых это открытие имеет огромное значение не только с точки зрения научного подтверждения нового вида, но и с позиций изучения его природной среды обитания и определения мер по его защите в будущем.