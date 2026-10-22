В Турции кошка принесла больного котёнка в больницу, прося о помощи

В Турции в социальных сетях распространилось видео, на котором кошка принесла своего заболевшего котёнка в медицинское учреждение, словно прося о помощи.

Согласно сообщениям, распространившимся в сентябре 2026 года, инцидент произошел в турецком городе Измир. Бездомная кошка ранее подкармливалась сотрудниками медучреждения. В один день она принесла котёнка, держа его в зубах, внутрь здания.

Сотрудники осмотрели котёнка и обнаружили у него глазную инфекцию. После этого они проконсультировались с ветеринарами и оказали необходимую помощь. Позже кошка и ее малыши были переданы ветеринарной службе.

Подобные случаи в Турции наблюдались и раньше. В 2020 году в Стамбуле распространились фотографии, на которых кошка принесла своего котёнка в отделение скорой помощи больницы. Медработники осмотрели котёнка, а затем направили к ветеринарам.