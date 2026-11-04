В Польше спасли кота, который 2 дня просидел в могиле

Необычный инцидент на кладбище в Польше привлек внимание защитников животных. Кот, оказавшийся запертым внутри могилы, был спасен спустя два дня. Его назвали «Призраком».

Случай произошел на кладбище в польском городе Радом. Сообщается, что по неизвестным причинам кот попал в могилу и несколько дней не мог выбраться наружу.

После двухдневных поисков животное удалось найти и доставить в безопасное место. Спасенному коту дали кличку «Призрак» из-за его необычного вида и пережитого происшествия.

Таким образом, загадочная история на кладбище завершилась спасением кота.