В Польше спасли кота, который 2 дня просидел в могиле

·59·Мир
В Польше спасли кота, который 2 дня просидел в могиле

Необычный инцидент на кладбище в Польше привлек внимание защитников животных. Кот, оказавшийся запертым внутри могилы, был спасен спустя два дня. Его назвали «Призраком».

Случай произошел на кладбище в польском городе Радом. Сообщается, что по неизвестным причинам кот попал в могилу и несколько дней не мог выбраться наружу.

После двухдневных поисков животное удалось найти и доставить в безопасное место. Спасенному коту дали кличку «Призрак» из-за его необычного вида и пережитого происшествия.

Таким образом, загадочная история на кладбище завершилась спасением кота.

РадомПольшакот Призрак
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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