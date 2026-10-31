Чистая нежность в мире животных: видео, на котором кошка делится едой со своей игрушкой

·61·Мир
Чистая нежность в мире животных: видео, на котором кошка делится едой со своей игрушкой

Видеоролики с неожиданными и искренними поступками домашних животных часто становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Однако недавняя запись с камеры наблюдения не только растопила сердца зрителей, но и в очередной раз доказала, насколько чуткими и заботливыми могут быть маленькие существа.

На кадрах, запечатленных автоматической кормушкой, установленной владельцем дома, видно, как кошка сиамского/тайского окраса старательно пытается накормить свою любимую мягкую игрушку красного цвета.

Непрекращающиеся попытки и чистая «дружба»

Судя по кадрам, кошка не хотела есть в одиночестве:

  • Притащила игрушку к миске: Животное принесло в зубах мягкую игрушку в виде маленького морского обитателя красно-белого цвета и положило её прямо в миску с кормом;

  • Попытки накормить: В течение нескольких минут она прижимала мордочку игрушки к гранулам сухого корма, имитируя процесс кормления;

  • Терпеливое ожидание: Кошка даже несколько раз останавливалась, словно проверяя, ест ли её «друг», после чего продолжала свои действия.

Как это объясняют специалисты?

Зоопсихологи и ветеринары объясняют такое отношение кошек к своим игрушкам несколькими естественными факторами:

  • Материнский инстинкт и инстинкт защиты: Домашние кошки часто воспринимают мягкие предметы, к которым они привязались, как своих котят или слабых сородичей;

  • Признак безопасной территории: Место кормления считается для домашнего животного самым безопасным и приятным пространством. Поэтому они стремятся приносить свои самые ценные вещи именно туда;

  • Игра и подражание: Когда животное остается дома одно, такие действия помогают ему справиться со скукой и обогатить естественные привычки питания элементами игры.

Этот видеоролик, собравший за короткое время тысячи теплых комментариев, еще раз напомнил людям, что чувства невинности, заботы и настоящей дружбы присущи не только людям, но и маленьким существам, живущим рядом с нами.

кошкизоопсихологиядомашние животные
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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