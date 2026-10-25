Юрий Ушаков назвал сроки возобновления диалога России с США и Украиной

Руководство Российской Федерации озвучило свое условие и точные временные рамки для возобновления трехсторонних мирных переговоров в формате «Россия — США — Украина». Как подчеркнул официальный представитель Кремля, Москва готова продолжить эти встречи после национального праздника, отмечаемого в России.

Это заявление оценивается как важный политический шаг на фоне долгое время приостановленных или протекающих в сложных условиях международных дипломатических связей.

Сроки после 4 ноября: что сообщил Ушаков?

Помощник Президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным озвучил конкретный дедлайн готовности Москвы к переговорам:

«Новый срок — 4 ноября»: «Теперь следующий дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник (День народного единства). После этого мы будем готовы возобновить переговоры», — отметил представитель Кремля;

Формат остается неизменным: В заявлении в качестве основной платформы диалога отмечено именно прямое трехстороннее участие представителей России, США и Украины;

Праздничная пауза: Российская сторона увязывает следующую волну дипломатической активности с внутриполитическим календарем и периодом после национального праздника.

Ожидаемый новый этап в мировой дипломатии

Возобновление данных переговоров может стать одним из решающих факторов на пути к смягчению геополитической ситуации в регионе:

Возможный ответ Вашингтона и Киева: Главным вопросом остается то, как данный дедлайн, объявленный Кремлем, будет воспринят в повестке дня администрации Белого дома и украинских официальных лиц;

Темы для обсуждения: Ожидается, что в случае возобновления переговоров стороны уточнят первоначальные позиции по ситуации на фронте, гарантиям безопасности и условиям прекращения огня.

Вероятность начала практической фазы этого трехстороннего диалога в глобальной политике после 4 ноября значительно возросла.