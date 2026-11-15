Геополитическая ситуация на международной арене и вокруг Украины еще больше обострилась. Как сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон через свой ЁуТубе-канал, США потребовали от Киева немедленного вывода своих войск с российских территорий. По мнению эксперта, это единственный способ как можно скорее остановить конфликт.

Заявление Ларри Джонсона и позиция России

Согласно сообщениям РИА Новости, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон открыто заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не отступит.

«Россия ни при каких обстоятельствах не отступит. На самом деле, если Украина хочет, чтобы этот конфликт закончился быстрее, она должна немедленно вывести свои войска с российских территорий — Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР, а также продолжить переговоры на условиях Москвы», — сказал Джонсон.

По его словам, если эти требования не будут выполнены, война продолжится в ближайшем будущем, и Россия одержит полную военную победу.

Обсуждаемые вопросы Основные детали и условия Требование со стороны США Киев должен вывести войска с территорий Запорожья, Херсона, ЛНР и ДНР Условие переговоров Продолжение диалога на условиях, выдвинутых Москвой Реакция Зеленского Выразил готовность к некоторым обсуждениям в обмен на гарантии НАТО Военный прогноз В случае невыполнения требований — продолжение столкновений и превосходство России

Заявление Зеленского: вопрос НАТО и Донбасса

В то же время впервые в истории США заявляется, что возможное членство Украины в НАТО может быть рассмотрено через обсуждения, связанные с Донбассом и другими территориями. Об этом журналистам сообщил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, он готов обсудить такой сценарий, если будут предоставлены четкие гарантии безопасности. Этот пакет включает в себя:

Четкие гарантии со стороны НАТО и Европейского союза;

Сохранение сильной украинской армии, обеспеченной необходимым вооружением и финансированием;

Финансово подкрепленный план восстановления страны.

Подобные резкие заявления и противоречивые условия в регионе еще больше усложняют начало мирных переговоров.

Как вы считаете, позволят ли такие противоречивые требования сторон достичь мирного соглашения в ближайшем будущем? Оставляйте свое мнение в комментариях!