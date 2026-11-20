Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике действия Вашингтона в войне между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что США вели себя крайне плохо на протяжении этого конфликта. В то же время американский лидер заявил, что после общения с Владимиром Путиным возможности мирного урегулирования войны значительно возросли.

Об этом Трамп сообщил в беседе с журналистами по итогам своего участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшем в китайском городе Шэньчжэнь.

Что Путин сказал Трампу? Президент США раскрыл детали беседы

Американский лидер рассказал о диалоге с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

По словам Трампа, он задал Путину вопрос о том, начала бы Россия специальную военную операцию на Украине, если бы президентом США был он, а не Джо Байден.