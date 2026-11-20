Трамп раскрыл секрет разговора с Путиным: какой вопрос он задал о войне?
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике действия Вашингтона в войне между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что США вели себя крайне плохо на протяжении этого конфликта. В то же время американский лидер заявил, что после общения с Владимиром Путиным возможности мирного урегулирования войны значительно возросли.
Об этом Трамп сообщил в беседе с журналистами по итогам своего участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшем в китайском городе Шэньчжэнь.
Что Путин сказал Трампу? Президент США раскрыл детали беседы
Американский лидер рассказал о диалоге с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
По словам Трампа, он задал Путину вопрос о том, начала бы Россия специальную военную операцию на Украине, если бы президентом США был он, а не Джо Байден.
«Вчера вечером Путин говорил об этом. Он сказал: “Этого бы никогда не случилось”. Я спросил его, по сути: “Если бы я был президентом, пошли бы вы на такой шаг?”. Он ответил: “Нет, этого бы никогда не случилось”.
Все было организовано очень плохо. Наша страна вела себя в этой ситуации очень плохо», — сказал Трамп.
Таким образом, президент США раскритиковал подход предыдущей американской администрации к возникновению и продолжению конфликта между Россией и Украиной.
Трамп заявил о высоких шансах на завершение войны
Американский лидер также отметил, что переговоры с Россией проходят успешно. По его мнению, сейчас существуют очень хорошие возможности для завершения войны на Украине и достижения мирного соглашения.
Трамп высоко оценил результаты последних контактов с российским руководством. По его словам, Владимир Путин четко выразил желание остановить конфликт и решить его политико-дипломатическим путем.
«Сейчас есть очень хорошие шансы на достижение мира», — подчеркнул президент США в беседе с журналистами.
Однако в заявлениях Трампа не было предоставлено конкретной информации о том, когда будет достигнуто мирное соглашение или на каких условиях оно будет реализовано.
Таким образом, американский лидер, с одной стороны, раскритиковал прежнюю политику США в российско-украинской войне, а с другой — дал положительную оценку возможностям завершения конфликта путем переговоров с Москвой.
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