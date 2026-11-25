Александр Лукашенко заявил о готовности отвезти Владимира Зеленского в Москву
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью влиятельному французскому журналу Ле Поинт заявил, что готов вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским прилететь на одном самолете в Москву и лично выступить гарантом его безопасности.
«Можно сесть и договориться»
Хотя Лукашенко назвал требование президента России Владимира Путина проводить переговоры именно в Москве жестким, он предложил свое посредничество как выход из ситуации. По его словам, Россия победит в войне, поэтому необходимо сесть за стол переговоров:
«Мы можем сесть с Зеленским в самолет и полететь в Москву. Я могу полететь с ним в качестве гаранта его безопасности. Можно сесть и договориться».
— Александр Лукашенко (из интервью французскому журналу Ле Поинт)
Основные тезисы заявления Лукашенко
Направление
Детали и суть позиции
Источник
Интервью французскому журналу Ле Поинт
Основное предложение
Прилететь с Зеленским на одном самолете в Москву и сесть за стол переговоров
Вопрос безопасности
Лукашенко предложил стать личным гарантом безопасности для президента Украины
Оценка условия Кремля
Назвал требование Путина проводить переговоры только в Москве «жестким»
Перспектива конфликта
Выдвинул утверждение о победе России в войне
Напомним, ранее Владимир Зеленский резко отреагировал на эту инициативу, заявив: «Я что, чемодан?», отвергнув идею полета в Москву и, наоборот, пригласив Лукашенко и Путина в Киев под гарантии безопасности.
Как вы считаете, сможет ли это предложение Александра Лукашенко стать «гарантом безопасности» оказать какое-либо реальное влияние на процесс дипломатических переговоров?
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