Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью влиятельному французскому журналу Ле Поинт заявил, что готов вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским прилететь на одном самолете в Москву и лично выступить гарантом его безопасности.

«Можно сесть и договориться»

Хотя Лукашенко назвал требование президента России Владимира Путина проводить переговоры именно в Москве жестким, он предложил свое посредничество как выход из ситуации. По его словам, Россия победит в войне, поэтому необходимо сесть за стол переговоров:

«Мы можем сесть с Зеленским в самолет и полететь в Москву. Я могу полететь с ним в качестве гаранта его безопасности. Можно сесть и договориться». — Александр Лукашенко (из интервью французскому журналу Ле Поинт)

Основные тезисы заявления Лукашенко

Направление Детали и суть позиции Источник Интервью французскому журналу Ле Поинт Основное предложение Прилететь с Зеленским на одном самолете в Москву и сесть за стол переговоров Вопрос безопасности Лукашенко предложил стать личным гарантом безопасности для президента Украины Оценка условия Кремля Назвал требование Путина проводить переговоры только в Москве «жестким» Перспектива конфликта Выдвинул утверждение о победе России в войне

Напомним, ранее Владимир Зеленский резко отреагировал на эту инициативу, заявив: «Я что, чемодан?», отвергнув идею полета в Москву и, наоборот, пригласив Лукашенко и Путина в Киев под гарантии безопасности.

Как вы считаете, сможет ли это предложение Александра Лукашенко стать «гарантом безопасности» оказать какое-либо реальное влияние на процесс дипломатических переговоров?

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