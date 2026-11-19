На Крымском мосту зафиксирована третья атака за неделю
Керченский мост, соединяющий аннексированный Россией Крымский полуостров с российской территорией, вновь подвергся атаке. Вслед за инцидентом движение транспорта по мосту было временно приостановлено. Об этом в ночь на 19 ноября в своем Телеграм-канале сообщил назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.
«После новой атаки на Крымский мост движение транспорта временно остановлено. На месте работают все профильные службы. Оценивается нанесенный ущерб», — написал Аксенов.
Это уже третья атака на мост за неделю. Ранее удары по нему наносились 16 и 17 ноября. В результате второй атаки обрушился 227-метровый участок автомобильной части моста через Керченский пролив. Железнодорожная часть также получила повреждения, однако позже движение поездов по ней было восстановлено.
Точные последствия третьей атаки пока неизвестны. В некоторых источниках распространились сообщения о том, что удары были направлены на железнодорожную часть моста, однако эта информация официально не подтверждена.
Один из источников в Вооруженных силах Украины в комментарии изданию Те Гуардиан заявил, что предыдущие атаки были совершены с целью поставить президента России Владимира Путина в неловкое положение на международной арене. По его словам, Крымский мост считается одним из символов правления Путина. Разрушая его, планировалось нанести удар по представлению о силе российского лидера.
Для справки: Крымский мост был введен в эксплуатацию в 2018 году и соединяет территорию России с Крымским полуостровом, аннексированным в 2014 году. Украина считает строительство моста незаконным. Киев и ранее совершал атаки на него: мост получал повреждения в результате взрыва грузовика в 2022 году и удара морского дрона в 2023 году.
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