Керченский мост, соединяющий аннексированный Россией Крымский полуостров с российской территорией, вновь подвергся атаке. Вслед за инцидентом движение транспорта по мосту было временно приостановлено. Об этом в ночь на 19 ноября в своем Телеграм-канале сообщил назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.

«После новой атаки на Крымский мост движение транспорта временно остановлено. На месте работают все профильные службы. Оценивается нанесенный ущерб», — написал Аксенов.

Это уже третья атака на мост за неделю. Ранее удары по нему наносились 16 и 17 ноября. В результате второй атаки обрушился 227-метровый участок автомобильной части моста через Керченский пролив. Железнодорожная часть также получила повреждения, однако позже движение поездов по ней было восстановлено.