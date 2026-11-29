В ночь с 28 на 29 ноября Россия атаковала территорию Украины 140 ударными дронами. Украинская противовоздушная оборона сбила или нейтрализовала с помощью средств радиоэлектронной борьбы 101 из них. В результате атаки зафиксированы попадания в 27 местах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что среди запущенных Россией беспилотных летательных аппаратов были ударные дроны типа «Шахед», а также дроны-обманки типов «Гербера» и «Пародия». 93 дрона «Шахед» были оснащены реактивными двигателями.

Атаки осуществлялись с направлений городов Орел и Миллерово, а также с временно оккупированной Россией территории Донецкой области и населенного пункта Гвардейское в Крыму.

По данным Воздушных сил Украины, по состоянию на 07:30 29 ноября ПВО уничтожила или нейтрализовала 101 вражеский дрон. 55 из них были дронами «Шахед» с реактивными двигателями.

Также средства воздушного нападения России поразили 27 объектов, а обломки сбитых дронов упали еще в 13 местах.

Реклама

В отражении атаки принимали участие авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Украины.

На момент публикации данных Воздушные силы сообщили, что в воздушном пространстве Украины продолжают движение еще несколько российских дронов. В связи с этим было отмечено, что атака продолжается.