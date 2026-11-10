Война подходит к концу? Трамп назвал сроки перелома между Россией и Украиной
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- Дональд Трамп заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби могут стать поворотным моментом в разрешении конфликта.
- Президент США не исключил вероятность того, что серьезные изменения могут произойти уже на этой неделе.
- Это связано с тем, что стороны морально и экономически истощены затянувшимися боевыми действиями.
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, проходящие в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, могут стать поворотным моментом в урегулировании конфликта. В интервью агентству Reuters Трамп не исключил вероятность того, что серьезный политический сдвиг может произойти уже на этой неделе.
«Там может что-то произойти»: оптимизм в Белом доме
Отвечая на вопрос журналистов о том, возможны ли кардинальные изменения в переговорах уже на этой неделе, президент США сделал заявление с неожиданной уверенностью. Он подчеркнул, что на данный момент созданы все необходимые условия для прекращения кровопролитных столкновений не только на Ближнем Востоке, но и между Россией и Украиной.
Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп особо отметил, что обе стороны морально и экономически истощены затянувшимися боевыми действиями.
Основной вопрос
Заявление Дональда Трампа
Политический смысл и ожидаемый результат
Место и формат переговоров
Абу-Даби (ОАЭ), трехсторонняя личная встреча
Россия, США и Украина впервые за многие месяцы за одним столом
Сроки перелома
«Что-то может произойти уже на этой неделе»
Стороны обсуждают окончательные условия после длительных споров
Настроение сторон
«И Москва, и Киев устали от этого конфликта»
Давление на фронте и нехватка ресурсов повышают необходимость компромисса
Роль США и Трампа
«Хотя это напрямую не касается нашей страны, это касается меня лично»
Трамп рассматривает процесс как личную политическую победу и формулу глобального мира
«Я способен объединить их. В данный момент, даже в те минуты, когда мы разговариваем, там продолжаются встречи, и они проходят нормально. Мы пытаемся это решить, потому что, хотя это не влияет на нашу страну напрямую, это касается меня лично».
— Дональд Трамп, президент США.
Что происходит за кулисами?
Диалог в Абу-Даби является первым прямым трехсторонним дипломатическим контактом после многомесячного перерыва. В последние месяцы представители Вашингтона посещали Москву и Киев по отдельности, пытаясь согласовать условия в двустороннем формате.
В ходе проходящих сейчас в ОАЭ переговоров за закрытыми дверями основное внимание уделяется гарантиям безопасности после прекращения огня, демаркационным линиям и будущему статусу региона. Столь смелое заявление Трампа может свидетельствовать о том, что стороны близки к нахождению важного общего знаменателя по проекту документа.
Как вы считаете, удастся ли благодаря усилиям Трампа действительно достичь соглашения о прекращении войны на этой неделе, или это просто очередное политическое заявление? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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