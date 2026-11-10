Война подходит к концу? Трамп назвал сроки перелома между Россией и Украиной

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, проходящие в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, могут стать поворотным моментом в урегулировании конфликта. В интервью агентству Reuters Трамп не исключил вероятность того, что серьезный политический сдвиг может произойти уже на этой неделе.

«Там может что-то произойти»: оптимизм в Белом доме

Отвечая на вопрос журналистов о том, возможны ли кардинальные изменения в переговорах уже на этой неделе, президент США сделал заявление с неожиданной уверенностью. Он подчеркнул, что на данный момент созданы все необходимые условия для прекращения кровопролитных столкновений не только на Ближнем Востоке, но и между Россией и Украиной.

Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп особо отметил, что обе стороны морально и экономически истощены затянувшимися боевыми действиями.

Основной вопрос Заявление Дональда Трампа Политический смысл и ожидаемый результат Место и формат переговоров Абу-Даби (ОАЭ), трехсторонняя личная встреча Россия, США и Украина впервые за многие месяцы за одним столом Сроки перелома «Что-то может произойти уже на этой неделе» Стороны обсуждают окончательные условия после длительных споров Настроение сторон «И Москва, и Киев устали от этого конфликта» Давление на фронте и нехватка ресурсов повышают необходимость компромисса Роль США и Трампа «Хотя это напрямую не касается нашей страны, это касается меня лично» Трамп рассматривает процесс как личную политическую победу и формулу глобального мира

«Я способен объединить их. В данный момент, даже в те минуты, когда мы разговариваем, там продолжаются встречи, и они проходят нормально. Мы пытаемся это решить, потому что, хотя это не влияет на нашу страну напрямую, это касается меня лично». — Дональд Трамп, президент США.

Что происходит за кулисами?

Диалог в Абу-Даби является первым прямым трехсторонним дипломатическим контактом после многомесячного перерыва. В последние месяцы представители Вашингтона посещали Москву и Киев по отдельности, пытаясь согласовать условия в двустороннем формате.

В ходе проходящих сейчас в ОАЭ переговоров за закрытыми дверями основное внимание уделяется гарантиям безопасности после прекращения огня, демаркационным линиям и будущему статусу региона. Столь смелое заявление Трампа может свидетельствовать о том, что стороны близки к нахождению важного общего знаменателя по проекту документа.

Как вы считаете, удастся ли благодаря усилиям Трампа действительно достичь соглашения о прекращении войны на этой неделе, или это просто очередное политическое заявление? Оставляйте свое мнение в комментариях.