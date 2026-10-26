Политическая сенсация в Сербии: Вучич признал поражение на досрочных выборах

На политической арене Сербии произошел неожиданный и исторический поворот: бывший президент страны Александр Вучич официально признал поражение своей политической силы на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на влиятельные сербские издания Nova и Блик.

По предварительным подсчетам, главная оппозиционная сила «Студенческий протестный список» (Студенческий протестний список) одерживает уверенную победу и получает возможность сформировать новое правительство.

«Мы проиграли»: Открытое и неожиданное заявление Вучича

Александр Вучич выступил перед журналистами после закрытия избирательных участков и не стал скрывать предварительную картину:

Признание поражения: «У нас пока нет окончательных результатов. Но, судя по предварительным данным, уже очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил “Студенческий протестный список”», — подчеркнул политик;

Итоги голосования: Хотя подсчет голосов еще не полностью завершен, было признано, что сократить разрыв между лидирующими и отстающими силами уже невозможно.

Парламент на 250 мест: Как распределяются мандаты?

Предварительное распределение в общей сложности 250 депутатских мест в Скупщине (парламенте) Сербии выглядит следующим образом:

«Студенческий протестный список» — 135 мест: Оппозиционная коалиция получает абсолютное большинство в парламенте, обретая право принимать решения и формировать правительство самостоятельно, без коалиций;

Коалиция «Объединенная Сербия» — 105 мест: Правящий блок вокруг Сербской прогрессивной партии остался на втором месте со 105 мандатами;

Ожидаются итоговые протоколы: Официальная избирательная комиссия пока не объявила окончательные результаты, но резкого изменения расстановки сил не ожидается.

Итоги этих выборов могут знаменовать собой начало нового этапа во внутренней политике Сербии и геополитических процессах в Балканском регионе.