Александр Вучич распускает парламент: когда пройдут выборы в Сербии?

Политическая ситуация в Сербии вновь накалилась. Президент Александр Вучич объявил о принятии решения о роспуске парламента страны и проведении досрочных парламентских выборов. Ожидается, что выборы пройдут 25 октября.

Это решение — не просто рядовые внеочередные выборы. Очередные парламентские выборы в Сербии должны были состояться в декабре 2027 года. Теперь же страна идет на выборы более чем на год раньше срока.

Когда Вучич официально объявит о своем решении?

Президент заявил, что 8 сентября утвердит два важных документа в эфире Сербского радио и телевидения.

По его словам:

«Я должен подписать два решения — указ о роспуске Скупщины и решение о назначении выборов. Оба решения я оглашу завтра в полдень. Выборы состоятся 25 октября». Согласно сербскому законодательству, в случае досрочного роспуска парламента назначаются и новые выборы. До дня выборов должно оставаться не менее 45 и не более 60 дней.

Почему Сербия идет на досрочные выборы?

Это решение было принято на фоне продолжающихся в стране уже почти два года студенческих протестов.

Протесты усилились в ноябре 2024 года после обрушения конструкции на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, в результате чего погибли 16 человек. Позже студенты и другие демонстранты потребовали от правительства ответственности, проводя акции против коррупции и системы управления.

В свою очередь, правительство подчеркивало, что проведение досрочных выборов может снизить политическую напряженность в обществе. 7 сентября правительство Сербии официально внесло президенту предложение о роспуске парламента и назначении выборов.

Станет ли Вучич премьер-министром после президентского поста?

Другой интересный аспект этих выборов в Сербии — политическое будущее Александра Вучича.

Правящая Сербская прогрессивная партия планирует поставить Вучича во главе партийного списка на предстоящих парламентских выборах и выдвинуть его кандидатом на пост премьер-министра.

Если этот сценарий реализуется, Вучич может перейти с поста президента на должность премьера.

То есть речь идет не только об изменении состава парламента — сам лидер Сербии также может сменить свою позицию в политической системе страны.

Какое значение имеют выборы для Вучича?

Вучич находится в центре сербской политики с 2012 года. Он уже долгое время играет ключевую роль в управлении страной в качестве президента или премьер-министра.

Досрочные выборы станут серьезным испытанием и для его правящей Сербской прогрессивной партии.

В настоящее время к выборам готовятся и новые политические силы, связанные со студенческим движением. Это может превратить выборы для Вучича и правящей партии в более серьезную борьбу по сравнению с предыдущими.

Какой процесс начнется теперь в Сербии?

После роспуска парламента и официального назначения выборов начнутся процессы, связанные с избирательной кампанией.

Основные даты:

Событие Дата Парламентские выборы 25 октября 2026 года Роспуск парламента Ожидается официальное оформление 9 сентября Очередные запланированные парламентские выборы Декабрь 2027 года

Если выборы пройдут 25 октября, это выведет политические силы на избирательное поле задолго до очередных запланированных выборов в Сербии.

Теперь главный вопрос — каким будет следующий шаг Вучича?

Политические процессы в Сербии теперь приобретают еще более интересный характер. Вучич обнародовал планы по роспуску парламента и проведению досрочных выборов 25 октября. А его партия хочет видеть президента в качестве кандидата в премьер-министры.

Таким образом, перед страной стоят два важных вопроса: сохранят ли политические силы во главе с Вучичем доминирование на выборах и реализуется ли план перехода с поста президента на должность премьера?

Голосование 25 октября может дать ответы на эти вопросы.