От президента к премьер-міністру: Вучич объявил о досрочной отставке

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От президента к премьер-міністру: Вучич объявил о досрочной отставке

Президент Сербии Александр Вучич неожиданно объявил, что готов досрочно покинуть пост главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Руководство партии единогласно одобрило это решение главы государства, чей официальный срок полномочий истекает в 2027 году, утвердив его единственным кандидатом на кресло главы правительства на досрочных парламентских выборах, ожидающихся 25 октября.

«Если меня поддержат, я представлю свою программу»: план Вучича и роспуск парламента

Стали известны детали неожиданной рокировки на политической сцене Сербии и ее дальнейшие этапы:

  • Условие отставки и новая программа: «Если я получу достаточную поддержку для выдвижения на пост главы правительства, я представлю свою конкретную программу действий после завершения моего президентского мандата», — заявил Вучич;

  • Официальное одобрение партии: Руководство правящей Сербской прогрессивной партии провело заседание и официально утвердило главу государства кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах;

  • Роспуск парламента и дата выборов: Согласно установленному плану, в период до выборов действующий парламент будет распущен, после чего будет официально объявлен день голосования, который состоится 25 октября.

Мандат 2027 года и 90-дневный срок: политические шахматы в Белграде

Это решение Вучича запускает новые процессы в соответствии с сербским законодательством:

  • Досрочно освобождающееся кресло: Действующие президентские полномочия Александра Вучича фактически должны были продолжаться до 2027 года;

  • Выборы нового президента в течение 90 дней: Согласно Конституции Сербии, в случае досрочной отставки главы государства в течение 90 дней должны быть проведены всеобщие выборы по избранию нового президента;

  • Изменение центра власти: Поскольку в системе управления Сербии премьер-министр является главным руководителем исполнительной власти, этот шаг позволит Вучичу продолжить непосредственный контроль над государственным управлением.

Путь в Европейский Союз и оправдание Москвы

Геополитический вектор Сербии и отношения на международной арене также находятся в центре внимания:

  • Реформы и неизменность курса: Как сообщает РИА Новости, Вучич подчеркнул, что после выборов нынешняя политика страны продолжится, Сербия сделает твердые шаги к членству в Европейском Союзе и осуществит необходимые реформы;

  • Заявление Лаврова: Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно коснулся вопроса приема Владимира Зеленского в Белграде, оправдав сербского лидера и сообщив, что Вучич пошел на этот шаг под сильным давлением руководства Европейского Союза.

Как вы думаете, как переход Александра Вучича с поста президента на должность премьер-министра повлияет на внешнеполитический баланс Сербии — станет ли Белград еще ближе к Западу и Европейскому Союзу или сможет сохранить традиционно дружественные отношения с Россией? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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