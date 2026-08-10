Президент Сербии Александр Вучич обратился к европейским странам, подчеркнув, что ошибочно ждать полного истощения и ослабления России из-за войны в Украине.

Сербский лидер сделал это заявление в ходе подкаста, который вёл председатель совета директоров медиагруппы «Аксел Спрингер» Матиас Дёпфнер.

«Ошибочно думать, что российские войска истощатся»

Александр Вучич попросил европейских политиков реалистично оценивать ожидания на поле боя:

«Я бы не стал ждать полного истощения российских войск. Как мы видим, нелогично ждать определённого момента, когда Россия значительно ослабеет из-за этой войны в Украине», — сказал Вучич.

Сербский лидер, скептически относящийся к военным сценариям Запада, призвал Европу приложить все усилия для незамедлительного достижения перемирия в конфликте в Украине, не допуская дальнейшей эскалации ситуации.

Встреча с Зеленским и неизменность позиции

Напомним, 8 августа в Белграде состоялись переговоры между Александром Вучичем и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако, по словам сербского лидера, этот визит главы киевского режима в Белград никак не смог изменить его личное отношение и позицию в отношении конфликта вокруг Украины и глобальной ситуации.

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