Мятеж 150 тысяч человек в Белграде: студенты угрожают власти Вучича в Сербии

·5·Мир
Мятеж 150 тысяч человек в Белграде: студенты угрожают власти Вучича в Сербии

Улицы столицы Сербии Белграда вновь превратились в арену масштабных демонстраций. За несколько дней до решающих досрочных парламентских выборов на митинг, организованный сербской оппозицией и протестными движениями, собралось около 150 тысяч граждан.

Как сообщает издание ДВ со ссылкой на агентство AFP, участники массовой акции протеста, прошедшей 22 октября, потребовали полного прекращения режима действующего главы государства Александра Вучича и призвали избирателей поддержать новую политическую силу, сформированную на основе студенческих протестов, — «Список студентов».

Двухлетняя волна, начавшаяся с трагедии: что стало причиной выборов?

Назначенные на 25 октября внеочередные парламентские выборы стали результатом острого социального и политического кризиса, который не прекращается в стране почти два года:

  • Катастрофа в Нови-Саде: Толчком к началу этих масштабных протестов послужил обрушение крыши недавно отремонтированного железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года;

  • 16 жертв и коррупция: Независимая пресса и оппозиция тогда указали на высокий уровень коррупции в государственных органах как на главный фактор трагедии, унесшей жизни 16 человек;

  • Выход студентов на арену: Молодежь и студенты вскоре стали центром охватившей всю страну волны протестов. Именно благодаря их объединению возник мощный политический блок под названием «Список студентов».

«Никаких профессиональных политиков»: в чем отличие «Списка студентов»?

В отличие от традиционных партий, эта новая структура не имеет какого-то одного лидера:

  • Состав представителей: В список движения вошли не опытные политики, а ученые, активисты гражданского общества и известные общественные деятели, заслужившие доверие народа;

  • Объединение оппозиции: Основная часть оппозиционных партий Сербии отказалась от своих амбиций, вышла из предвыборной гонки и призвала своих избирателей голосовать именно за студенческое движение.

Ажиотаж вокруг опросов: студенты опережают партию Вучича

Последние социологические исследования, проведенные проектом «Новая сербская политическая мысль», показывают, что в стране могут произойти сенсационные политические изменения:

  • Опрос 20 октября: 44,5 процента участников заявили, что проголосуют за «Список студентов». Правящую Сербскую прогрессивную партию, на которую опирается президент Вучич, поддержали 42,7 процента респондентов;

  • Устойчивый рост: В опросе начала октября студенты также опережали правящие силы с показателем в 44,4 процента (против 41,7 процента).

Скрытый план Вучича: возвращение из президентов в премьер-министры?

Главным требованием протестующих является уход Александра Вучича из политики. Однако эксперты предупреждают о возможном неожиданном сценарии:

  • Способ остаться у власти: Несмотря на сделанные ранее заявления о том, что он покинет пост главы государства, Вучич планирует после парламентских выборов занять кресло премьер-министра страны;

  • Опыт прошлого: Вучич был премьер-министром Сербии в 2014–2017 годах, а став президентом в 2017 году, передал руководство правительством своим сопартийцам. Если его партия получит большинство мест на выборах, это обеспечит ему сохранение на вершине власти.

Ожидается, что это противостояние, которое пройдет 25 октября, определит дальнейший политический ландшафт не только Сербии, но и всего Балканского региона.

СербияАлександр ВучичСписок студентовПарламентские выборы в Сербии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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