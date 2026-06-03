Биткоин повторяет сценарий 2022 года: аналитики предупреждают о падении

·95·Экономика
Биткоин повторяет сценарий 2022 года: аналитики предупреждают о падении

В среду цена Биткоина (БТК) колебалась около двухмесячных минимумов, демонстрируя сходство с «медвежьим» рынком 2022 года. По данным ТрадингВиев, после падения на бирже Битстамп до уровня 65 362 УСД, который последний раз наблюдался в начале апреля, волатильность несколько снизилась. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

После ликвидаций на миллиарды долларов аналитики выступают с новыми предупреждениями о том, что худшие дни для пары БТК/УСД могут быть еще впереди. Известный аналитик Рект Капитал обратил внимание на 50-месячную экспоненциальную скользящую среднюю (ЭМА), отметив, что сейчас этот показатель находится на уровне 66 628 УСД.

«Со временем вероятность того, что Биткоин опустится ниже этого уровня ЭМА и продолжит макроэкономический спад в рамках текущего „медвежьего“ рынка, весьма высока», — написал эксперт в своем посте в соцсети Кс. Если история 2022 года повторится, ожидается, что цена сначала немного вырастет, а затем полностью потеряет уровень поддержки 50-месячной ЭМА.

Другой трейдер, Левиатан, отметил, что текущая рыночная ситуация «почти идеально» копирует предыдущий цикл. По его мнению, каждый этап реализуется в одинаковом порядке, и сейчас уровень 60 000 УСД служит важнейшей точкой, определяющей судьбу рынка.

БиткоинКриптовалютаИнвестицииБиржаРынок
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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