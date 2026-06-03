Грузовик ХОХАН выставлен на аукцион из-за кредитной задолженности

·159·Общество
Грузовик ХОХАН выставлен на аукцион из-за кредитной задолженности

Кредитные средства — это инвестиции, предоставляемые банками предпринимателям или гражданам для реализации целевых проектов, расширения масштабов деятельности и развития бизнеса, и они подлежат своевременному погашению.

В случае несвоевременного погашения кредита банки вынуждены обращаться в суд. Суды, в свою очередь, направляют дела в органы Бюро принудительного исполнения для взыскания задолженности.
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Например, на основании решения Гулистанского межрайонного экономического суда Управление Бюро по Сырдарьинской области провело исполнительные действия по взысканию с должника ООО «Б.Г.» в пользу взыскателя «Ипотека-банк» кредитной задолженности в размере 1,8 млрд сумов.

В результате исполнительных действий принадлежащий должнику ООО грузовик марки «ХОХАН» был арестован и выставлен на аукционные торги с начальной ценой 360 млн сумов.

Средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение кредитной задолженности.

Ипотека банкГулистанСырдарьяHOHAN
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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