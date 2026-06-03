Карвана сотрудничает со стартапом Слате Ауто при поддержке Джеффа Безоса

·55·Технологии
Карвана сотрудничает со стартапом Слате Ауто при поддержке Джеффа Безоса

Онлайн-платформа по продаже автомобилей Карвана получила возможность инвестировать в стартап электромобилей Слате Ауто, финансируемый Джеффом Безосом. Согласно документам, полученным изданием TechCrunch, в 2025 году Карвана получила варрант на право покупки акций этого стартапа. Эта сделка совпала с формированием Слате Ауто инвестиционного раунда серии К на сумму 650 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Данное партнерство рассматривается как часть стратегии выхода Карвана на рынок новых автомобилей. По данным Валл Стрит Джурнал, компания приобрела несколько дилерских центров Stellantis по всей территории США. Генеральный директор Карвана Эрни Гарсия ИИИ на недавней отчетной встрече в ответ на вопрос о продажах новых автомобилей призвал инвесторов ожидать новостей.

В ближайшие недели Слате Ауто планирует объявить окончательные цены на свой доступный электромобиль и начать прием невозвратных предварительных заказов. Ожидается, что этот EV, стоимость которого оценивается примерно в 20 000 долларов, будет доставлен клиентам до конца года. Как и Tesla с Rivian, Слате намерена отказаться от традиционных дилерских сетей в пользу системы прямых продаж.

Интересно, что Карвана и Слате Ауто также связаны через общих инвесторов. Глава Гуггенхеим Партнерс Марк Уолтер владеет крупными долями в обеих компаниях. Реализация продаж через Карвана может сыграть важную роль для Слате Ауто в решении логистических задач и повышении узнаваемости бренда.

CarvanaSlate AutoJeff BezosЭлектромобильТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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