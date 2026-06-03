В Узбекистане выявлена продажа опасных для детей игрушек

·282·Общество
В Узбекистане выявлена продажа опасных для детей игрушек

установлено несоответствие требованиям. По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами, в ряде продукции выявлены недостатки, которые могут представлять угрозу для здоровья детей.

В ходе контрольных закупок, проведенных с участием специалистов Джизакского областного отдела Инспекции по контролю в сфере технического регулирования и санитарной службы, были изучены несколько образцов игрушек китайского производства.

В специальных лабораториях были испытаны отобранные для проверки «Эластичный спиральный мяч», игрушка в виде кошачьей лапы под торговой маркой «Пинч», а также продукция с супергероями «Мстители».

В ходе анализов выяснилось, что продукция имеет резкий химический запах, внешнее покрытие неустойчиво к влаге, мелкие детали закреплены недостаточно прочно и не выдерживают механического воздействия. Кроме того, в некоторых образцах зафиксировано превышение допустимой нормы содержания формальдегида.

Специалисты отмечают, что формальдегид может негативно воздействовать на дыхательную систему, глаза и кожу. Это вещество способно вызывать аллергические реакции и представляет серьезную опасность для здоровья детей.

Кроме того, легкое отделение мелких деталей на игрушках оценивается как дополнительный фактор риска для детей младшего возраста, поскольку проглатывание таких частей может привести к травмам.

УзбекистанКитайДжизакМстители
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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