394 л.с. и 1100 км запаса хода: готовится гибридный прототип Lada Азимут

·347·Авто
394 л.с. и 1100 км запаса хода: готовится гибридный прототип Lada Азимут

Компания «АвтоВАЗ» планирует начать продажи нового кроссовера Lada Азимут в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в интервью агентству ТАСС. По его словам, производство модели стартует в следующем квартале, а первые автомобили должны быть доставлены дилерам до конца года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Соколов также отметил, что гибридный прототип Lada Азимут может быть представлен до конца 2026 года. Хотя не все перспективные разработки доходят до серийного производства, специалисты намерены оценить будущий потенциал модели с помощью этого прототипа. Технические характеристики новой гибридной версии уже раскрыты.

Будущая гибридная Lada Азимут будет отличаться полным приводом (АВД), силовой установкой мощностью 394 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 5,7 секунды. Самое главное — автомобиль сможет преодолевать 1100 км на одной заправке и зарядке. Этот показатель является абсолютно новым этапом для российского бренда.

Кроме того, «АвтоВАЗ» рассматривает возможность расширения программы автомобильной подписки. В настоящее время эта услуга доступна для Lada Веста, но в будущем в список могут войти кроссоверы Lada Ларгус, Lada Искра и новая Lada Азимут. Ранее также сообщалось о появлении систем автопилота и искусственного интеллекта в автомобилях Lada.

Lada AzimutАвтоВАЗГибридКроссоверАвтомобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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