В Фергане изъято более 6 тысяч таблеток «Регапен»

·20·Общество
В Фергане изъято более 6 тысяч таблеток «Регапен»

Сотрудники ГКНБ в ходе оперативных мероприятий, проведенных совместно с органами внутренних дел и таможенной службы, изъяли более 6 тысяч сильнодействующих лекарственных средств «Регапен».

В доме проживающего в городе Фергана гражданина 1974 года рождения обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 3580 таблеток «Регапен», хранившихся с целью сбыта.

Кроме того, при досмотре автомобиля «Лакетти», следовавшего по маршруту «Коканд – Ташкент», в салоне было обнаружено 2520 таблеток «Регапен».

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие. ГКНБ напомнил, что граждане, обладающие информацией о незаконной торговле сильнодействующими препаратами, могут обратиться по короткому номеру 1520.

ФерганаГКНБРегапенКокандТашкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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